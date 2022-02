(AGENPARL) – sab 19 febbraio 2022 Assegno unico: Mura (Pd), orgogliosi di misura contro povertà

“Siamo orgogliosi di aver proposto e accompagnato una misura che persegue l’obiettivo di sostenere famiglie e natalità, e al contempo impatta sulla povertà acquisendo anche una funzione redistributiva. L’assegno unico è realmente una riforma epocale come ha detto Graziano Delrio”. Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), commentando i calcoli del Dipartimento Finanze del Mef, in base ai quali a ricevere il beneficio maggiore dall’entrata in vigore dell’assegno unico e della riforma dell’Irpef sarà oltre un milione di nuclei familiari economicamente più vulnerabili.

“La crescita del Pil è positiva ma – spiega la parlamentare – non fotografa la crisi sociale del Paese, che impone di proseguire con politiche di sistema che perseguano l’equità. La perdita di potere d’acquisto delle retribuzioni e il dramma di tre milioni di lavoratori poveri riporta al centro del dibattito il tema della giusta retribuzione assieme a quello dell’implementazione di misure di sostegno e redistributive, mirate ma – conclude Mura – nel contempo universali e strutturali come l’assegno unico”.

