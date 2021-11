(AGENPARL) – sab 06 novembre 2021 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Assegno Unico: Lepri (Pd), l’importante è che parta bene

“La riforma è così importante e al contempo così complicata (si tratta di chiudere i vecchi regimi e di unificarli per 7,5 milioni di famiglie, con nuove procedure) che val la pena prenderci due mesi in più. La misura è infatti epocale, in quanto semplifica, rende universale e robusto (50 per cento di risorse in più rispetto alla spesa storica) l’aiuto alle famiglie con figli. Quindi vorrei dire: si abbia fiducia. Sarà una grande riforma, di cui già presto vedremo i frutti”. Lo dichiara Stefano Lepri, relatore delle legge delega alla Camera.

