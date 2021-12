(AGENPARL) – ven 17 dicembre 2021 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

Assegno unico: Gribaudo- Rizzo Nervo (Pd), nel nuovo dlgs estendere sostegno a persone con disabilità a prescindere da età

“L’introduzione dell’assegno unico è un tassello importante del nuovo welfare familiare che stiamo disegnando. È necessario che il governo recepisca i rilievi fatti dal Partito Democratico in commissione Affari sociali della Camera e modifichi il decreto legislativo su figli disabili. In particolare è importante assicurare il sostegno alla persona con disabilità a prescindere dall’età”. Lo dichiarano i deputati dem Chiara Gribaudo e Luca Rizzo Nervo.

“Inoltre – proseguono Gribaudo e Rizzo Nervo – è opportuno anche escludere dal computo Isee le somme ricevute a titolo risarcitorio e il patrimonio destinato al ‘dopo di noi’. Manteniamo alta l’attenzione per evitare penalizzazioni a nuclei con figli disabili nel passaggio tra il vecchio Anf e l’Assegno unico, in particolare chiediamo il mantenimento delle clausole di salvaguardia temporanea in attesa di una misura strutturale”.

