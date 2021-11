(AGENPARL) – gio 18 novembre 2021 Assegno unico: Gelmini, diamo più forza a chi sceglie di mettere al mondo un figlio

“Con il Consiglio dei ministri di oggi l’assegno unico per i figli diventa realtà. Una promessa mantenuta dal governo Draghi, grazie all’impegno del ministro Bonetti.

L’Italia è un Paese che invecchia, nel 2021 avremo meno di 400mila nuovi nati. Tutto questo rischia di non essere più sostenibile nel giro di qualche anno se non pensiamo a nuove misure per la ripresa delle nascite.

L’assegno unico prevede fino a 175 euro mensili per famiglie con figli fino ai 21 anni o con disabilità.

Da gennaio sarà possibile farne richiesta presentando la propria dichiarazione Isee, da marzo partiranno i pagamenti.

Abbiamo scelto di mettere le famiglie al centro anche nella legge di bilancio: più risorse per asili nido, per i neo papà c’è un congedo di 10 giorni che diventa strutturale, per le mamme che rientrano al lavoro dopo la maternità il versamento dei contributi viene dimezzato.

Diamo più forza a chi sceglie di mettere al mondo un figlio e torniamo ad avere fiducia nel futuro”.

Lo scrive sui social Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie.

Fabrizio Augimeri

