(AGENPARL) – mer 07 luglio 2021 ASSEGNO UNICO. FLORIS (FI): DA FORZA ITALIA SI’ A DL PONTE, MA SERVE RIFORMA COMPLESSIVA A FAVORE FAMIGLIE

“Forza Italia voterà a favore del dl Assegno temporaneo per i figli minori, perchè le risorse per le famiglie aumentano di ulteriori 3 miliardi, anche se non nel modo in cui vorremmo, e perchè per la prima volta è rivolto anche agli autonomi e ai disoccupati. Sono tuttavia ancora tanti i punti su cui lavorare. Innanzitutto i parametri per l’assegnazione si basano su un meccanismo ISEE che spesso non è corrispondente alla reale disponibilità finanziaria del richiedente. E poi il fatto che vengano discriminate le coppie sposate rispetto a quelle che non lo sono e anche chi ha un reddito superiore a 50mila euro. Questo provvedimento dunque deve essere solo un passaggio temporaneo, che dovrà essere affiancato da una defiscalizzazione disegnata a misura di famiglia. A partire dalle proposte di Forza Italia che prevedono un reddito familiare a cui sia legata un’imposta che diminuisce al crescere dei componenti del nucleo familiare e l’accesso alle strutture per la crescita e la formazione dei nostri ragazzi non legato al reddito, ma con la reintroduzione del merito. Dichiarando il voto favorevole di Forza Italia auspichiamo dunque che questo “decreto ponte” getti le basi per un ragionamento più complessivo sulla famiglia”. Lo ha detto il senatore di Forza Italia, Emilio Floris, intervenendo in dichiarazione di voto sul dl Assegno temporaneo per i figli minori.

