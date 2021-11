(AGENPARL) – lun 29 novembre 2021 Segreteria Nazionale

via Savoia, 80 – 00198 Roma

Sito internet: www.uila.eu

Assegno unico, a perderci saranno le categorie di lavoratori più fragili

Dichiarazione del segretario generale della Uila-Uil, Stefano Mantegazza

“I media continuano a segnalare quali saranno i soggetti che riceveranno un beneficio maggiore

dall’entrata in vigore dell’assegno unico, varato dal governo. Purtroppo, continuano ad essere

ignorate le centinaia di migliaia di famiglie che da questa riforma, al contrario, vedranno ridotto il

loro reddito e, al tempo stesso, nulla si dice rispetto al fatto che milioni di lavoratori dipendenti, a

partire dal prossimo mese di marzo, non avranno più in busta paga assegni familiari e detrazioni

fiscali, con conseguente difficoltà ad arrivare alla fine del mese”. Così Stefano Mantegazza,

segretario generale Uila-Uil, torna a parlare di assegno unico.

“Ci sembra che, in nome della tutela dei figli minori” prosegue Mantegazza “si faccia finta di

ignorare i lavoratori dipendenti con redditi più bassi, strizzando l’occhio, ancora una volta, agli

evasori fiscali. Calciatori e attrici famose con figli a carico avranno da questa riforma risorse

aggiuntive per offrire un aperitivo in più ai loro amici, mentre gli stessi importi saranno negati a

tanti lavoratori agricoli, agli stagionali e ai precari, categorie più fragili e a più basso reddito che di

queste somme vivono”.

“La Uila” conclude Mantegazza “non ha intenzione di arrendersi di fronte a queste scelte

discriminatorie e, nei prossimi giorni, deciderà tutte le iniziative da assumere”.

🔊 Listen to this