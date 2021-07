(AGENPARL) – mer 07 luglio 2021 ASSALTO AUTO SALVINI, FACCI (LEGA): “CONDANNE SONO LA MIGLIORE RISPOSTA ALLA VIOLENZA DEI CENTRI SOCIALI BOLOGNESI”

BOLOGNA, 7 LUG – “Punire chi insulta, offende, compie atti violenti e minaccia significa ripristinare l’ordine e il vivere civile. La violenza fine a se stessa, infatti, non è in grado di fermare le buone idee. Questa sentenza di condanna rappresenta la migliore risposta a quanto accade a Bologna dove intimidazioni, offese accerchiamenti ai gazebo da parte dei ‘soliti noti personaggi’ dei centri sociali si stanno ripetendo con odiosa frequenza”.

Così il consigliere e referente per la città di Bologna, Michele Facci, a proposito della sentenza emessa dal giudice Alessandra Testoni, che ha punito con 11 condanne (fino a un massimo di 18 mesi) e con risarcimenti da 10.000 euro (a favore di ciascuna delle parti civili coinvolte), nell’ambito del processo di primo grado a carico di 16 attivisti di vari collettivi bolognesi, ritenuti responsabili dell’assalto all’auto del leader della Lega, Matteo Salvini- avvenuto l’8 novembre 2014 mentre il leader del Carroccio era in visita al campo nomadi di via Erbosa. Insieme a Salvini, in quell’occasione, vennero aggrediti anche Lucia Borgonzoni, all’epoca consigliere comunale a Bologna, Alan Fabbri, allora candidato del centrodestra alla presidenza della Regione ed il cronista de “Il Resto del Carlino”, Enrico Barbetti.

