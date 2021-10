(AGENPARL) – dom 10 ottobre 2021 Assalto alla Cgil, la ferma condanna del sindaco Rucco

“Esprimo ferma condanna per l’assalto alla sede della Cgil di Roma ad opera di un gruppo di manifestanti no green pass ed esprimo solidarietà nei confronti del sindacato colpito in modo inaccettabile. In una democrazia come la nostra ci sono tutte le possibilità per esprimere il proprio dissenso in modo civile e nel rispetto degli altri. Chi usa la violenza per veicolare un pensiero si mette automaticamente fuori dalla legalità e va isolato e condannato”.

