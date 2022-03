(AGENPARL) – ven 18 marzo 2022 Aspettando Poetry Vicenza

Torna la grande poesia in città con Aspettando Poetry Vicenza, ampio festival la cui ottava stagione si terrà nel prossimo autunno.

La rassegna primaverile propone alcuni eventi organizzati a ridosso del 21 marzo, Giornata Mondiale della Poesia, e metterà in gioco il collaudato e amato connubio tra testo scritto e voce dal vivo, andando a indagare la soglia sottile tra la musicalità intrinseca della poesia e l’aspetto performativo di fronte ad un pubblico reale.

Gli appuntamenti, che si terranno alle Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari il 19 marzo e il 2 aprile alle 18 avranno protagonisti dal respiro internazionale: la poesia epigenetica di Giovanni Fontana, che a Vicenza proporrà una performance dedicata, e l’ironica poetica di Dino Buzzati fanno di questo scorcio di primavera un’occasione da non perdere per tutti coloro che sanno che la poesia, e le arti in genere, sono l’ultimo appiglio per godere della bellezza incontaminata, quella che sa parlare al cuore e toccare le corde più intime della nostra eticità.

La rassegna, per la direzione artistica di Marco Fazzini, è promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Vicenza e dalle Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, sede museale di Intesa Sanpaolo a Vicenza, in collaborazione con l’associazione culturale TheArtsBox, il Festival Jazz di Vicenza, il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati di Ca’ Foscari (Venezia), la Fondazione Bonotto, e il Premio Dubito Feltrin International.

Una speciale anticipazione del programma è stata proposta l’11 febbraio con il poeta friulano Gian Mario Villalta (L’oblio del ricordo: Goli Otok e Ligio Zanini, evento promosso dalla Biblioteca Bertoliana a Palazzo Cordellina, in collaborazione con Poetry Vicenza). Previsti incontri riservati agli studenti presso le scuole, nell’ambito del programma “Poetry Vicenza per le scuole” che porterà al Liceo Lioy il poeta Alessandro Niero sul tema “Poesia, futurismo, Majakovskij”.

Programma

Sabato 19 marzo 2022 (per la Giornata Mondiale della Poesia)

Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, ore 18.00

Epigenetic poem: una performance di Giovanni Fontana

Introducono Patrizio Peterlini, Giorgio Rimondi, Alessandro Scarsella e Lello Voce

Giovanni Fontana, critico e teorico delle arti e della poesia, vincitore nel 2021 del Premio Dubito International alla carriera, è uno dei maestri internazionali della poesia sonora e visiva. Con le sue opere ha profondamente segnato gli sviluppi della poesia e delle arti visive degli ultimi quarant’anni. Le sue performance sonore e le sue opere visive sono state presentate in teatri e musei di tutto il mondo, collaborando con molti esponenti delle Nuove avanguardie e scrivendo per musicisti come Ennio Morricone e Roman Vlad. La sua opera è stata capace di fondere le acquisizioni delle avanguardie storiche e i generi letterari, spaziando dal romanzo alle installazioni visive, dalla poesia lineare a quella sonora, mantenendo sempre una sua cifra stilistica caratterizzata da uno sguardo originale sulla tradizione. La serata del 19 marzo, alle Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni Montanari (ore 18.00), avrà due interventi critici dei curatori di un recente libro sulla poesia di Giovanni Fontana, una vera e propria antologia critica di testi inediti e prime traduzioni di alcuni degli studi più importanti a lui dedicati, sia a firma di autori delle ultime generazioni sia di alcuni tra i maggiori critici, poeti e artisti della sperimentazione internazionale.

La performance di Fontana sarà una invenzione unica del maestro, ideata appositamente in occasione della Giornata Mondiale della Poesia 2022. In compagnia dei Giurati del Premio Dubito Feltrin: Marco Fazzini, Paolo Feltrin, Giorgio Rimondi, Alessandro Scarsella, Lello Voce.

Introdurranno la serata:

Patrizio Peterlini. Laureato in Lettere moderne e Psicologia clinica, da anni si occupa di poesia sperimentale. Dal 2011 è direttore della Fondazione Bonotto. Tra le sue numerose pubblicazioni: Riviste d’arte d’avanguardia (2005) e Rivoluzione a parole (2019).

Giorgio Rimondi. Vive a Ferrara. I suoi percorsi di studio hanno investito dimensioni e discipline diverse, dalla letteratura alla musica, transitando per la filosofia e la psicanalisi. Fra le sue pubblicazioni: Storie di standard (2019, con Massimo Mantovani); Le lacrime di Lacan (2020); L’invasione degli Afronauti (2022).

Alessandro Scarsella. insegna Letterature Comparate e Competenze di Sostenibilità a Ca’ Foscari. Dirige la rivista “If”, ed è il Direttore della rivista “Charta”. Il suo ultimo libro è Corte della temperanza (2021).

Lello Voce. Poeta, scrittore e performer. È uno dei pionieri europei dello spoken word e della “spoken music” e ha introdotto in Italia il poetry slam. Ha pubblicato svariati libri e cd di poesia e coordina con Marco Philopat il premio Alberto Dubito di poesia con musica.

Sabato 2 aprile 2022

Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, ore 18.00

Per Dino Buzzati, poeta

Con la partecipazione di Marco Perale, Pasquale Di Palmo, Sandro Buzzati e Nelso Salton.

In concomitanza con il 50° anniversario della morte di Dino Buzzati (1906-1972) e accanto a nuove traduzioni, iniziative editoriali, meeting internazionali, convegni e spettacoli, si è riacceso l’interesse per la poesia dell’autore veneto. Il corpus lirico di Dino Buzzati risulta tuttavia indissolubilmente legato a Vicenza, data l’amicizia con Neri Pozza che promosse la pubblicazione dei volumi Il capitano Pic e altre poesie (1965) e Le Poesie (1982). Tra i maggiori esperti della storia dell’editoria di poesia del Novecento, Pasquale Di Palmo ricostruirà la corrispondenza tra Buzzati e Neri Pozza, con attenzione al contesto letterario del momento; una scelta di poesie di Buzzati, che a settembre 2022 sarà ripubblicata e tradotta in quattro lingue europee per la cura di Marco Fazzini, viene proposta, in una performance in prima nazionale, dal duo composto da Sandro Buzzatti (voce) e Nelso Salton (contrabbasso). Introdurrà l’evento

Marco Perale, presidente dell’Associazione Internazionale Dino Buzzati e Assessore alla Cultura del Comune di Belluno.

Poetry Vicenza

“Poetry Vicenza”, attivo dal 2015, è un festival promosso dall’assessorato alla cultura del Comune di Vicenza e dalle Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, sede museale di Intesa Sanpaolo, in collaborazione con l’associazione culturale TheArtsBox, il Festival Jazz di Vicenza, la rassegna cafoscarina Incroci di Poesia Contemporanea (alla sua sedicesima edizione), la Fondazione Bonotto, i maggiori istituti scolastici vicentini, e altre istituzioni pubbliche e private. I poeti invitati al festival “Poetry Vicenza” nelle diverse edizioni – circa 200, per un totale di oltre 30 lingue e più di 40 paesi rappresentati – hanno più volte evocato gli alti valori della libertà e della coscienza civile, facendoci commuoverci e gioire con loro, condividendo la tragicità ma anche l’ottimismo delle loro storie e il fascino della loro musicalità.

Il “fermo obbligato” dal 2020 al dicembre 2021 a causa dell’emergenza pandemica ha comunque consentito la prestigiosa partecipazione a due edizioni del “Festival of Hope”, nota rassegna internazionale promossa da Versopolis e da una cooperazione tra una decina tra i maggiori festival di poesia in Europa.

A disposizione il volume previsto per l’edizione Poetry Vicenza 2020, contenente testi poetici, descrizioni di mostre tra arte visiva e poesia, e speciali finestre su poeti internazionali, testimonianza d’un progetto complesso maturato nel difficile periodo di emergenza sanitaria, un progetto che non ha potuto avere completo seguito e realizzazione.

Incontri a ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili, con Green Pass obbligatorio.

Informazioni: