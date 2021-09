(AGENPARL) – mer 29 settembre 2021 Asilo nido Turra, in arrivo nuovi punti luce a led per 60 mila euro

Nel progetto complessivo di riqualificazione energetica interventi anche nell’impianto termico e di sostituzione dei serramenti

Non si fermano gli interventi di riqualificazione energetica all’asilo nido comunale Turra. Dopo la manutenzione straordinaria dell’impianto termico e la sostituzione dei serramenti, la giunta ha dato oggi il via libera al progetto definitivo per l’installazione di nuovi e moderni punti luce a led.

L’intervento nella struttura di via Turra 45 è finanziato con un contributo statale di 60 mila euro. Le nuove luci verranno installate nella presidenza, in segreteria, negli uffici, nelle aule, in mensa e nei corridoi. Inoltre, in tre locali saranno montati dei nuovi controsoffitti in pannelli di lana di roccia.

“Negli ultimi anni – afferma l’assessore ai lavori pubblici Matteo Celebron – il nido Turra è stato oggetto di alcuni interventi di manutenzione straordinaria. Tra questi, la recente riqualificazione dell’impianto termico dello stabile, con la realizzazione della nuova distribuzione del riscaldamento e l’installazione di nuovi elementi radianti (125 mila euro). Sono in corso, invece, i lavori per la sostituzione dei serramenti esterni dell’edificio (105 mila euro). Tutti interventi mirati all’abbattimento dei costi di gestione e alla riqualificazione energetica dell’edificio, che completiamo con l’installazione dei punti luce a led”.

“I lavori di efficientamento energetico al Turra – continua l’assessore all’istruzione e all’edilizia scolastica Cristina Tolio – vanno di pari passo con quelli che riguardano gli asili nido Ferrovieri e San Lazzaro, cosiddetti gemelli. Non vogliamo infatti lasciare indietro nessuno, la nostra attenzione è rivolta a tutte le strutture della città. Curare la qualità degli ambienti frequentati quotidianamente da bambini ed educatori significa assicurare loro un maggiore benessere”.

L’intervento sarà seguito dal servizio Lavori pubblici e manutenzioni.

