Asili nido, (PD): oltre 700 mln per nuovi asili nido e scuole dell’infanzia.

“E’ con particolare soddisfazione, che accogliamo la notizia dell’assegnazione di oltre 700 mln si euro per finanziare 453 progetti di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione, riconversione, costruzione di edifici per asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.

Investiamo sui bambini e sulle famiglie. E fiamo un forte supporto in particolare alle donne, sulle cui spalle grava solitamente la cura dei figli. La formazione deve iniziare dai bambini più piccoli e l’Italia deve coprire il prima possibile questo divario rispetto al resto d’Europa.

Questa misura rappresenta nello stesso tempo una leva importante per la ripresa, in quanto mette in circolo quasi un miliardo di euro che generera lavoro e dunque occupazione in una fase particolarmente delicata.

Da sottolineare anche che la maggioranza dei finanziamenti, ovvero il 54,4% delle risorse totali, andrà al Sud, per colmare il gap infrastrutturale accumulatosi negli anni anche nel settore dell’istruzione.

Dal governo Draghi, che sosteniamo convintamente, dunque non solo una promessa mantenuta, ma anche un segnale politico che va nel senso delle istanze da sempre promosse dal Partito Democratico: diritti, solidarietà, uguaglianza sostanziale, pari opportunità”.

Lo dichiarano la capogruppo dem in commissione Cultura alla Camera Rosa Di Giorgi e la responsabile Istruzione e Rucerca dem Manuela Ghizzoni

Roma, 5 agosto 2021

