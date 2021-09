(AGENPARL) – mer 01 settembre 2021 Sindaco Rucco e assessore Tolio in visita al Piarda per il saluto dell’amministrazione

Hanno riaperto oggi le porte dei dieci asili nido comunali di Vicenza. In occasione dell’avvio del nuovo anno educativo il sindaco Francesco Rucco e l’assessore all’istruzione Cristina Tolio hanno portato il saluto dell’amministrazione ai piccoli alunni e al personale facendo visita all’asilo nido Piarda, in contra’ della Piarda 10.

“In tutti gli asili nido comunali –ha affermato il sindaco Francesco Rucco – riscontriamo una presenza importante di iscritti. Abbiamo voluto aiutare le famiglie diminuendo del 20% le rette per offrire unsostegnoa chi sta affrontando situazioni economiche difficili a causa dell’emergenza sanitaria. Ringrazio gli educatori, i responsabili delle strutture e tutto il personale per il lavoro svolto per garantire il servizio. Auguro ai piccoli alunni un buon rientro, con la speranza che si possa tornare sempre più alla normalità”.

“Anche quest’anno – ha continuato l’assessore all’istruzione Cristina Tolio – l’apertura si è svolta nel pieno rispetto della normativa per il contenimento del Coronavirus. L’attenzione dell’amministrazione verso i servizi educativi è massima. Evidenzio che in molte strutture abbiamo fatto partire e concluso dei lavori sia nelle aree interne che in quelle esterne. Inoltre, per il secondo anno consecutivo registriamo il tutto esaurito, un segnale di quanto siano apprezzati i nostri servizi e della qualità che offriamo a genitori e bambini”.

L’anno 2021/22 si apre con 424 iscrizioni, al completo rispetto ai posti disponibili. Si tratta di una conferma della copertura della massima capienza, riscontrata anche nel corso del 2020/21. Un risultato al quale ha contributo il sostegno dato dall’amministrazione alle famiglie con la misura di riduzione delle rette per tutti gli iscritti, pari al 30% da gennaio a luglio 2021 e al 20% da settembre a dicembre 2021.

Non manca, poi, l’attenzione per le strutture in cui vengono accolti i bambini.

Nello specifico, nell’area esterna dell’asilo nido Piarda sono in corso i lavori per la realizzazione di un gazebo per il pranzo all’aperto, l’installazione di nuovi arredi e giochi per costituire un angolo sonoro e la riqualificazione di marciapiedi e percorsi interni.

Le pavimentazioni saranno in plastica riciclata a doghe e in gomma a finitura superficiale del marciapiede in cemento.

Sono già state completate tutte le opere edili necessarie e propedeutiche alla posa delle pavimentazioni e delle attrezzature, che avverrà a partire dal 9 settembre.

Gli asili nido comunali

Sono sei gli asili nido in gestione diretta del Comune (Piarda, Turra, San Lazzaro, Calvi, San Rocco e Ferrovieri) e quattro quelli in concessione (Ipab, Villaggio del Sole, Giuliari, Rossini).

Le strutture funzionano dall’inizio di settembre fino alla fine di luglio dell’anno successivo, per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì. L’orario di apertura normale è dalle 7.30 alle 16. Per i primi giorni, fino a venerdì 3 settembre, saràridotto dalle 7.30 alle 13.

Le rette, che beneficiano quest’anno della riduzione del 20%, vanno dai 100 ai 465 euro per il tempo pieno e dagli 80 ai 305 euro per quello parziale.

