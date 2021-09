(AGENPARL) – lun 06 settembre 2021 Ascani (Mise) oggi in Brianza e nel lecchese: “Attenzione al territorio per favorire la ripartenza”

La Sottosegretaria al Mise e Vicepresidente Pd, Anna Ascani, è in Lombardia per alcuni incontri con rappresentanti della società civile e del mondo produttivo e per visitare alcune imprese della zona di Monza-Brianza e nel lecchese.

Alle 13 a Vimercate è previsto un pranzo informale con il candidato sindaco del centrosinistra, Francesco Cereda e altri sindaci della zona per affrontare – tra le altre cose – il tema del rilancio di alcune grandi aree dismesse con progetti ispirati all’innovazione e allo sviluppo sostenibile.

Dalle 15 sono in programma alcune visite alle aziende: alle 15 ad Olgiate, sarà la volta della Costacurta spa, leader nel settore della progettazione e produzione di componenti metallici per l’industria e per l’architettura; alle 16.30, ad Arcore, la Sottosegretaria Ascani incontrerà manager e lavoratori di uno dei tre stabilimenti italiani della Knorr-Bresme, primo produttore mondiale di sistemi frenanti per veicoli commerciali e ferroviari.

“L’attenzione al territorio è importante, ora più che mai”- ha dichiarato la Sottosegretaria al Mise – “ in tessuti industriali come questo di Monza-Brianza, toccato come altri dalla crisi causata dal Covid, ma che sta dando ora importanti segnali di ripresa”.

Gli appuntamenti lombardi della Sottosegretaria Ascani si concluderanno con un incontro pubblico a Bellano, in provincia di Lecco, con il giovane candidato sindaco per il centrosinistra, Andrea Nogara.

Roma, 06 settembre 2021

