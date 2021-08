(AGENPARL) – ven 06 agosto 2021 “Ritengo che Blue Raman rappresenti un’iniziativa preziosa per il nostro Paese sotto numerosi aspetti”. È quanto ha dichiarato a Formiche.net Anna Ascani, sottosegretaria al ministero dello Sviluppo economico, a margine del webinar ‘Submarine networks: the infrastructure of a global connection’, organizzato dal Mise alla vigilia del G20 dedicato all’innovazione e trasformazione digitale iniziato ieri a Trieste.

“Il progetto infatti mette a sistema eccellenze tecnologiche, il rafforzamento strategico dell’Italia come hub naturale per la connettività digitale sottomarina che si dirama dal Mediterraneo, la diversificazione delle tratte dei cavi sottomarini, con conseguente miglioramento degli standard di sicurezza, fino naturalmente al potenziamento dell’offerta di servizi per i Paesi che ospitano i punti di attracco”.

La scorsa settimana, Sparkle, operatore globale del Gruppo Tim e primo fornitore di servizi internazionali in Italia e fra i primi dieci nel mondo, annuncia la collaborazione con Google e altri operatori per la realizzazione di Blue & Raman Submarine Cable Systems: Blue System collegherà Italia, Francia, Grecia e Israele e Raman System Giordania, Arabia Saudita, Gibuti, Oman e India.

Alessio Postiglione

Media relations

Formiche.net

