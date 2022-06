ArtNight Venezia

(AGENPARL) – lun 13 giugno 2022 [art night]

SABATO18 GIUGNO2022

Il partecipa alla XI edizione di con un’apertura straordinaria ad ingresso gratuito dalle 16.30 alle 23.00 (ultimo ingresso 22.15).

Non è richiesta la prenotazione, ingresso libero.

Sono previste attività di introduzione alla visita (durata 20′): :, a cura di Marco Mazzocco

– ore 18.00 | 19.30 | 21.00

(max 30 partecipanti, fino esaurimento posti)

Il Museo di Palazzo Grimani è un istituto del afferente alla e costituisce per la città di Venezia una testimonianza storico artistica e architettonica particolarmente preziosa, per l’originalità dell’architettura, per le decorazioni e per le vicende che ne hanno caratterizzato la storia.

Grazie al supporto della Fondazione, dal 2019 è iniziato il riallestimento delle sale con il ritorno di numerose sculture classiche della collezione archeologica Grimani e di opere esemplificative del gusto collezionistico cinquecentesco.

Con il progetto dopo quattro secoli anche la Sala del Doge, oltre alla celebre Tribuna, è tornata al suo antico splendore.

Il Museo attualmente ospita anche la mostra site-specific ℎ di, in cui i lavori del grande maestro tedesco dell’arte contemporanea dialogano con il palazzo e le sue decorazioni.

Fino al 27 novembre 2022 sarà visitabile anche il secondo piano nobile del palazzo, che ospita la mostra ℎ dell’artista americana

Museo di Palazzo Grimani – Direzione regionale Musei Veneto

Castello 4858 – Ruga Giuffa (Campo S. Maria Formosa)

30122 Venezia

www.polomusealeveneto.beniculturali.it/musei/museo-di-palazzo-grimani

