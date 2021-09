(AGENPARL) – ven 10 settembre 2021 Artefici del nostro tempo: le opere del concorso in mostra a Forte Marghera da oggi al 31 ottobre

Si possono ammirare da oggi e fino al prossimo 31 ottobre nel padiglione 29 della Fondazione Forte Marghera le opere inedite e originali degli artisti selezionati nell’ambito della seconda edizione del concorso “Artefici del nostro tempo”. Il contest, dedicato agli artisti under 35 è stato bandito dal Comune di Venezia per promuovere e premiare la creatività giovanile e fornire ai partecipanti un’occasione per farsi conoscere.

Stasera si è svolto l’evento inaugurale della mostra collettiva, che ora si sposta nella nuova sede di Forte Marghera, dopo le esposizioni nel Padiglione Venezia della Biennale e alla Fondazione Bevilacqua La Masa – Galleria di piazza San Marco. La mostra coinvolge diverse espressioni artistiche: design del vetro, fotografia, fumetto, pittura, poesia visiva, video clip musicali e street art. All’evento erano presenti, tra gli altri, anche il sindaco di Venezia, la presidente del Consiglio comunale, Marco Mastroianni, responsabile della Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico del Comune di Venezia e Stefano Mondini, presidente della Fondazione Forte Marghera.

I giovani talenti sono stati scelti, tra oltre 850 partecipanti, da una giuria internazionale. Con le loro creazioni hanno dovuto rispondere all’interrogativo “How will we live together (Come vivremo insieme?)”.

“Accogliamo le opere con grande entusiasmo. Il nostro compito è far si che le creazioni si relazionino con un pubblico più grande, quello dei musei” ha commentato Gabriella Belli, direttrice della Fondazione Musei Civici di Venezia.

In serata inoltre a Baia del Forte si sono esibiti in un concerto i primi tre classificati per la categoria videoclip musicali. Sull palco allestito per l’occasione Alessandro Ragazzo, Niki Zaupa, e Andrea Bordignon.

