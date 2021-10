(AGENPARL) – sab 02 ottobre 2021 Arte Laguna Prize, premiati i vincitori e inaugurata la mostra all’Arsenale

La mostra collettiva del premio Arte Laguna Prize compie quindici anni e torna ad animare gli spazi dell’Arsenale Nord di Venezia. La rassegna, organizzata dall’associazione culturale MoCa e patrocinata dal Comune di Venezia, è stata aperta ufficialmente nel pomeriggio di oggi, sabato 2 ottobre, alla presenza, tra gli altri, dell’assessore comunale al Bilancio e alle Società partecipate.

Quella del 2021 sarà un’edizione doppia, dopo lo stop dello scorso anno a causa della pandemia. Curata da Igor Zanti e Matteo Galbiati, offrirà al pubblico 240 opere tra pittura, scultura, fotografia, design e arte grafica, scelte tra una selezione di oltre 22mila da una giuria di curatori, direttori di musei ed esperti d’arte di fama internazionale.

Nel corso della cerimonia sono stati anche consegnati i premi ai 7 vincitori assoluti delle due edizioni, ognuno dei quali ha ricevuto un riconoscimento in denaro di 10 mila euro, e ai 42 artisti scelti dai partner internazionali di Arte Laguna Prize per la partecipazione a residenze d’arte, mostre in galleria, festival e collaborazioni con aziende, oltre a quelli per il riuso artistico di materiali di riciclo.

La mostra Arte Laguna Prize sarà aperta dal 3 ottobre al 21 novembre e visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 18, con prenotazione e green pass obbligatorio.

Tra gli eventi collaterali della stessa rassegna è stata poi allestita, sempre all’Arsenale Nord, la mostra personale Soul Energy, dell’artista vietnamita Henry Le. In questa retrospettiva, curata da Chiara Canali e in programma dal 2 al 12 ottobre, vengono portati in scena una serie di dipinti su larga scala e maestose sculture che rievocano la terra d’origine della Le e rispecchiano la sua personale ricerca artistica.

I vincitori del Premio Arte Laguna Prize 2020-2021

Sezione Pittura: Belen Mazuecos e Witold Riedel

Sezione Scultura e installazione: Moshe Vollach e Samuele Green

Sezione Video Art: Gao Yuan Kunming

Sezione Design: Primoz Jeza

Sezione Prestazione: Leonardo Sinopoli

Venezia, 2 ottobre 2021

