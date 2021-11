(AGENPARL) – ven 12 novembre 2021 L’arte fa tappa ad Olivagando con mostre, fotografie e Live drawing

Sabato premiazione al castello dei Cavalieri di Malta del concorso fotografico Le Dolci Colline

MAGIONE 12 novembre 2021 – Mostre d’arte, concorsi fotografici e disegnatori che animeranno il corso di Magione disegnando le vetrine dei negozi in occasione della manifestazione Olivagando in programma il 13 e 14 novembre a Magione organizzata dall’assessorato alle attività produttive del Comune di Magione.

Le foto vincitrici del concorso fotografico “Le Dolci Colline”, organizzato in collaborazione con Assoprol Umbria e incentrato sulla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, in particolare di quello olivicolo nei comuni ricadenti nel bacino del Lago Trasimeno, saranno premiate sabato 13, ore 15.45 nel Castello dei Cavalieri di Malta.

È ospitata nei locali della Sala Cinema Carpine in Piazza Matteotti e visitabile nel fine settimana dalle ore 15 alle ore 20 la mostra Olivagarte in cui sono esposte opere degli artisti: Giuliano Andreassi, Diego Strappaghetti, Moreno Chiacchiera, Giorgio Lupattelli, Giovanni Beccari, Antonello Cosci, Christine Carrie.

A cura de la Fumetteria domenica 14 novembre, con inizio alle ore 15 il centro storico di Magione si trasformerà in una bottega d’arte a cielo aperto con l’iniziativa di Live drawing. Le vetrine dei negozi diventano tele sulle quali dipingere a colpi di penn(ar)ello. Le opere saranno realizzate come in un grande atelier in collaborazione con Becoming X – Art and Sound Collective, collettivo che raccoglie artisti, disegnatori, fumettisti, designer e musicisti.

🔊 Listen to this