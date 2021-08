(AGENPARL) – Roma, 28 agosto 2021 – Continua a far parlare di se’ ArtCoin, la stable Coin legata all’arte nata poco più di un mese fa che ha già consolidato il raddoppio del proprio valore di mercato.

È di queste ore infatti la notizia che la valuta è ora presente su tre exchange diversi: pancake, pancake swap e da qualche ora anche su Nomics. A maggior dimostrazione, quindi, che quella che è stata già definita dagli esperti la “miglior criptovaluta su cui investire nel 2021” continua a raccogliere la fiducia del mercato, lasciando presagire ulteriori importanti balzi in avanti a breve senza, però, gli improvvisi crolli del mondo delle cripto proprio perché, avendo come sottostante le opere d’arte, è letteralmente impossibile che il titolo crolli, come ci spiegano gli analisti con una battuta: “…avete mai visto un Picasso deprezzarsi o scendere di valore? Ecco, allora vi siete già risposti ad ogni eventuale dubbio sulla solidità di questo investimento”

