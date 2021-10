(AGENPARL) – sab 02 ottobre 2021 Musei, istituzioni culturali, teatri, librerie, gallerie. Eventi gratuiti in tutta la città

ART NIGHT: OLTRE 10 MILA PRESENZE ALLA NOTTE DELL’ARTE

Il Prorettore Vicario Marcomini: “Artnight è la promozione dell’arte nel

segno dell’inclusione”

VENEZIA – E’ stato con il tradizionale avvio dal Cortile di Ca’ Foscari alle 16.30 di sabato 2

ottobre che ha preso il via Art Night Venezia 2021, un’edizione molto particolare che segna

il ritorno della città agli eventi culturali in presenza dopo la pandemia, ma con un occhio alla

sicurezza di tutti. Oltre diecimila i posti prenotati a tutti gli eventi della città, segnale di una

gran voglia di ritornare a godere della bellezza della città e dei suoi tesori.

Antonio Marcomini, Prorettore Vicario dell’Università Ca’ Foscari, ha portato i saluti

dell’ateneo “Art Night è oramai un appuntamento che in moltissimi attendono. La data di oggi

è speciale perché coincide con la notte dell’arte parigina e con i festeggiamenti per i 1600

anni di Venezia È l’edizione post covid Il filo conduttore di ArtNight, è la promozione dell’arte

nel segno dell’inclusione, anche l’arte esige di essere fruita con uno sguardo diverso”

Silvia Burini, Direttrice scientifica di Art Night Venezia: “E’ un’edizione importante dopo

un anno difficile, abbiamo capito tante cose, la cultura è una risposta e ci salverà. Abbiamo il

privilegio di vivere nella bellezza e il dovere di farla conoscere e trasmetterla ai giovani. Con

gli eventi cafoscarini abbiamo voluto celebrare in particolare i 1600 anni di Venezia e il

centenario dantesco”.

La manifestazione ideata e coordinata dall’Università Ca’ Foscari Venezia in

collaborazione con il Comune di Venezia, patrocinata dalla Regione Veneto, è da tempo

entrata nel calendario ufficiale delle Notti dell’arte europee e quest’anno include anche un

collegamento in diretta con la Nuit Blanche di Parigi che si tiene proprio lo stesso

giorno. L’iniziativa è realizzata grazie al contributo di Fondazione di Venezia.

Art Night 2021 inoltre rientra nel calendario ufficiale delle celebrazioni dei 1600 anni di

Venezia e per questo ospiterà più eventi che saranno un omaggio alla città in occasione di

questo importante anniversario.

Come sempre l’accesso a tutti siti di ArtNight è stato gratuito ma ha richiesto quest’anno

una prenotazione obbligatoria sul sito di Art Night Venezia (www.artnightvenezia.it) e

direttamente sull’APP MyPass Venezia, con l’obiettivo di ottimizzare la gestione dei flussi,

eliminare le code agli ingressi e garantire il rispetto delle norme di sicurezza necessarie.

Alcune sedi hanno utilizzato una prenotazione indipendente da MyPass con contatto diretto,

tra cui i Musei Civici, la Fondazione Giorgio Cini (Le stanze del vetro), la Fondazione Querini

Stampalia, il Centro Culturale Candiani, la Biblioteca Vez. Altre, come il Cortile di Ca’ Foscari

hanno avuto un ingresso contingentato, ma senza prenotazione. La mappa interattiva

(artnight.venezianews.it) delle sedi sul sito www.artnightvenezia.it è stata aggiornata con i

posti disponibili che sarà ancora possibile prenotare.

Dopo i saluti iniziali si è entrati subito nel vivo delle celebrazioni dei 1600 anni con la video

installazione Venezia 3021, da un’idea di Silvia Burini, realizzata appositamente per Art

Night Venezia da Vitruvio Virtual Reality, realtà emiliana al confine fra lo studio

d’animazione e il collettivo artistico.

Venezia 3021 è una simulazione virtuale di una Venezia del futuro. La proiezione è stata

preceduta, alle 19.30, dai saluti istituzionali dell’Assessore con delega all’Università del

Comune di Venezia Paola Mar e della Prorettrice alla Terza Missione Caterina

Carpinato. Sarà possibile vedere la video installazione fino alle 1.00. Il cortometraggio

nasce dall’unione delle tecnologie informatiche che permettono di imitare la realtà e

riprodurre i documenti (dipinti, foto, incisioni ecc.) raccolti del gruppo di ricerca Venice Imago

Project.

Il video è stato realizzato in Computer grafica, la tecnica utilizzata per la resa degli effetti

speciali digitali cinematografici. In questo specifico caso una veduta di Bernardo Bellotto

riprodotta in tre dimensioni sarà animata attraverso l’utilizzo del motore grafico in real time

utilizzato per le produzioni videoludiche. La video installazione sarà accompagnata da una

pubblicazione a tiratura limitata supportata da un’applicazione per la realtà aumentata.

Scaricando un’App e inquadrando una riproduzione rielaborata digitalmente del dipinto di

Bernarndo Bellotto L’ingresso del Canal Grande, Santa Maria della Salute e la Dogana dal

campo Santa Maria Zobenigo sarà possibile rivivere e prolungare le emozioni di Venezia

3021. Saranno distribuite 250 copie della riproduzione in omaggio.

Dalle ore 17 alle 20.00 al primo piano degli Spazi espositivi di Ca’ Foscari, ha preso vita

The Game of Venice 421-2021 e la sfida continua un gioco storico narrativo a squadre (dai

6 anni, da 4 a 10 giocatori, prenotazione obbligatoria) dedicato ai 1600 anni di Venezia che

verranno rivissuti attraverso i numeri, e una lettera, prendendo ispirazione dal libro Venezia

in numeri, una storia millenaria di Alberto Toso Fei. (idea di Angela Bianco e testi di

Alberto Toso Fei). Immagini, testi, quiz e sfide saranno gli ingredienti di un viaggio nella

storia della città a 360°: politica, arte, cucina, barche, tradizioni, personaggi famosi, battaglie,

costume, società, architettura e linguaggio. Chi tra il Bianco, el Canarin, il Celeste, il Rosa e

il Verde tornerà in Dogana più ricco di tutti e nel minor tempo?

Nel cortile della Niobe a Ca’ Foscari, un altro omaggio all’infinita bellezza di Venezia con

“Through” installazione site specific del Comitato per la Salvaguardia dell’Arte delle Perle

di Vetro Veneziane che intende rappresentare l’infinito cammino dell’Arte delle Perle e

valorizzare la comunità di perlai, perlaie, impiraresse e infilatori veneziani, proclamati

dall’UNESCO, Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità.

L’installazione, progettata dall’Arch. Alessandra Gardin è concepita come un portale e ogni

lato è composto da 1600 perle di vetro e conterie, create, infilate e molate a Venezia e

Murano, e realizzate artigianalmente nelle tonalità dell’acquamarina e dell’ametista

riprendendo le sfumature dell’ambiente lagunare. Attraverso questo oggetto il Comitato

intende esprimere l’orgoglio di essere soggetto attivo nel perpetuare la storia di questa

plurisecolare tradizione artigianale.

Nel cortile principale di Ca’ Foscari ha trovato spazio anche lo Special project di

Alessandra Chemollo per LEI, opera fotografica “STUPEFAZIONI” in collaborazione con

LEI – Leadership, Energia, Imprenditorialità, iniziativa promossa dall’Università Ca’

Foscari Venezia per favorire l’occupabilità delle giovani donne.

Grazie al Ca’ Foscari Tour A(r)t Night sarà possibile prenotarsi alle ore 17.00 – 18.00 –

19.00 alle visite guidate di CA’ DOLFIN, e alla sua meravigliosa Aula Magna

La notte dell’arte continua poi in Auditorium S.Margherita, alle ore 20.30 con lo spettacolo

teatrale Al Sogno! Dante sogna/Sogna Dante dedicato al sommo poeta nei 700 anni dalla

morte. Il palco dell’Auditorium sarà adibito alla proiezione del video con le illustrazioni di

Alberto Martini (dalla Piancoteca Alberto Martini Oderzo) ispirate a Dante animate da

Cameranebbia e inoltre sarà il luogo d’azione del compositore, Federico Costanza, che

interagirà con l’attrice Francesca Sarah Toich. Saranno eseguite dal vivo opere di musica

elettronica e per pianoforte giocattolo amplificato su base elettronica, mentre l’attrice agirà

negli spazi delle balconate e della platea, come presenza sonora e fisica che incarna la voce

del Sommo e dei suoi onirici fantasmi.

Ai primi cinquanta prenotati sarà consegnato un omaggio Maliparmi.

Lo spettacolo sarà anticipato da un Collegamento in diretta con la Nuit Blanche di

Parigi

Il brivido blu di Art Night percorrerà tutte le istituzioni culturali della città, offrendo visite,

spettacoli, eventi per animare la notte dell’arte veneziana finalmente ritornata in presenza.

Direzione scientifica prof. Silvia Burini

Coordinamento dott. Angela Bianco

L’accesso alle attività su prenotazione sarà consentito solo agli utenti muniti di green

pass e dotati di dispositivi di protezione individuale (mascherine).

Università Ca’ Foscari Venezia

