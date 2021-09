(AGENPARL) – mer 15 settembre 2021 Arcevia, 15 settembre 2021

Arriva nelle Marche, ad Arcevia, dal 16 al 19 settembre, “StraVagante”, il festival dei Paesaggi, su due ruote, itinerante e plastic free, con la carovana di artisti-ciclisti che hanno attraversato l’Appennino, con tappe a Roma a Spello e tanti eventi teatrali lungo il percorso.

Quattro giorni di musica, spettacoli, arte e con tanti eventi, dall’alba al tramonto, tra spettacoli teatrali, concerti di musica leggera e classica, mostre, installazioni, live painting, street art, laboratori per bambini e non solo.

Un progetto di Alte Marche Creative – Cuore accogliente dell’Appennino (SNAI – Strategia Nazionale Aree Interne) in collaborazione con Ministero della Cultura, Regione Marche, AMAT, Parco Regionale Gola della Rossa e Frasassi, Museogiocando con il patrocinio di UNIMA, Assitej, FIAB Vallesina, Fondaz. Michele Scarponi

Arriva ad Arcevia, dal 16 al 19 settembre, “StraVagante. Festival dei Paesaggi”, il nome del festival pluriregionale, itinerante, plastic free e su due ruote, ideato e organizzato da una rete di teatri che operano nelle Marche, in Umbria e nelle Marche: ATGTP Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata, Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale, Teatro Villa Pamphilj e Teatro Verde.

Dopo le tappe di Roma (dal 9 al 12/09) e di Spello (dal 15 al 17/09), la carovana di artisti-ciclisti si è messa in viaggio il 9 settembre per attraversare l’Appennino centrale da ovest ad est, in bicicletta e su treni locali. Obiettivo: “Superare confini, esplorare paesaggi, per unire ciò che è stato diviso: persone, idee, affetti, tempo, territori, comunità”, e farlo in bicicletta, “un mezzo antico e moderno. E se si rompe, se si buca? Si ripara e si riparte, si mette una toppa, si ricostruisce. Come in Teatro”.

Percorrendo la strada punteggiata di piccole stazioni, la carovana lungo il percorso incontra altri artisti, e dà vita nelle tre città ad un festival per tutti, con tanti eventi, dall’alba al tramonto, tra spettacoli teatrali, concerti di musica leggera e classica, mostre, installazioni, live painting, street art, laboratori per bambini e non solo. Settanta persone tra artisti, narratori, musicisti e illustratori incontrano le comunità locali, tra loro anche Marco Scarponi, fratello di Michele, il compianto campione filottranese di ciclismo, e segretario generale della Fondazione a lui intitolata.

Tra i numerosi eventi ad Arcevia, c’è il concerto “Goodbike” il 18 settembre con i Têtes de Bois e Andrea Satta (lo stesso che si è inventato il palco a pedali), lo spettacolo “Sogno” di Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale, ideazione e regia Beatrice Ripoli (il 19/09 ore 21,30), il concerto “BACH dal tramonto all’alba” di Paolo Andriotti in Suite per violoncello solo (il 17/09 ore 19 e il 18/09 ore 6), il Teatro Verde a Motore con lo spettacolo “C’è un carro che gira….” di e con Andrea Calabretta tra i castelli di Piticchio, Loretello, Castiglioni e Avacelli, e a Piticchio tutti i giorni “I Giocattoli del Mondo di Oscar e del Museogiocando” “Black Aida”, coproduzione Sferisterio-Atgtp, una fiaba africana tra lirica danza e teatro, che ha debuttato lo scorso luglio allo Sferisterio di Macerata e che è ispirata ad “Aida” di Giuseppe Verdi, Atgtp, con Bintou Ouattara, Fiammetta Tofoni e Petit Solo Diabatè per la regia di Simone Guerro. Ancora ad Arcevia, arriva il cammino di “Dieci metri di paesaggio su tela”, laboratorio ed insieme installazione a cura di Lorenzo Terranera e Officina B5 Scuola di illustrazione, per dipingere insieme al pubblico, in ogni città, 10 metri di paesaggi visionari. Inoltre, ogni giorno dal 16 al 19 settembre, al centro Culturale San Francesco, Un’attrice e una danzatrice fanno rivivere reperti ed opere costruendo ponti tra epoche, grazie al progetto Patrimonio in Scena “Sottopelle”, a cura di ATGTP in collaborazione con il Museo Archeologico, CMS, MAB, uno spettacolo di e con Lucia Palozzi e Helen Cerina

Sarà anche l’occasione per scoprire, tra gli altri, il Parco Gola della Rossa con escursioni “narrate” e teatralizzate, e per svelare (il 19/09) il nuovo murales di Federico Zenobi ispirato all’arte del maestro arceviese Bruno D’Arcevia. Da non perdere, l’incontro con Simone Massi, pluripremiato illustratore di origini marchigiane, – vincitore di un David di Donatello 2012 per il miglior cortometraggio e di due Nastri d’argento nel 2014 e 2015: Il Festival ospiterà la sua poesia animata “L’infinito” da Giacomo Leopardi e il documentario di cui è protagonista, dal titolo “Animata Resistenza” di Francesco Montagner e Alberto Girotto, Girotto sarà presente alla proiezione. Simone Massi con il suo “Libro di disegni” sarà a Loretello nel pomeriggio di venerdì.

Sostengono il Festival “Alte Marche Creative-Cuore accogliente dell’Appennino” bando POR MARCHE FESR 2014/2020 – ASSE 3, Ministero della Cultura, Regione Marche, Regione Umbria, Parco Regionale Gola della Rossa e Frasassi, Umbria Sistema Parchi, Comune di Arcevia, Comune di Spello, Associazione Marchigiana Attività Teatrali; il patrocinio è della F.I.A.B (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), UNIMA Italia – Unione Internazionale della Marionetta e Assitej Italia. Direzione artistica di Veronica Olmi, Beatrice Ripoli, Simone Guerro.

INFO E PRENOTAZIONI

StraVagante

Festival dei paesaggi

Programma di ARCEVIA 16-17-18-19 settembre 2021

Incontri, visite e spettacoli ad ingresso libero o con Biglietti da 3 a 15 euro.

Giovedì 16 settembre

ore 16.00 – Presentazione progetto Patrimonio in Scena “Sottopelle”- Centro Culturale San Francesco/Museo Archeologico Statale.

A cura di ATGTP in collaborazione con il Museo Archeologico, CMS, MAB. Di e con Lucia Palozzi e Helen Cerina.

Ingresso € 3.00 (performance e visita museo)

dalle ore 16.00 – Apertura Museo del Giocattolo “MuseoGiocando”. Piticchio di Arcevia,Ingresso libero

dalle ore 17.00 L’arte anima la comunità – Centro storico

“10 Metri di passaggio su tela”. Installazione a cura di Officina B5 Scuola di illustrazione – Lorenzo Terranera, Chiara Gagliardini. La comunità di Arcevia dipinge la tela che si unirà con quelle realizzate a Roma e Spello per creare 30 metri di Paesaggio su tela. Laboratorio su prenotazione

“La Street Art di Federico Zenobi incontra l’Opera di Bruno D’Arcevia”. Nei giorni del Festival il pubblico potrà osservare la realizzazione in tempo reale di un murales ispirato al famoso artista arceviese

ore 18.00 – “Il Mondo di Oscar” – Piticchio di Arcevia.

Spettacolo per ragazzi collegato al MuseoGiocando. Ingresso posto unico € 2.00

Venerdì 17 settembre

dalle ore 09.30 – Patrimonio in Scena “Sottopelle” – Centro Culturale San Francesco/Museo Archeologico Statale.

A cura di ATGTP in collaborazione con il Museo Archeologico, CMS, MAB. Di e con Lucia Palozzi e Helen Cerina.

Ingresso € 3.00 (performance e visita museo).

Repliche 9.30 – 11.00 RISERVATO ALLE SCUOLE / Repliche 15.30 – 17.15 aperto al pubblico

ore 09.30 – “De retro al monte. Storie e leggende di fine estate” – Centro Storico.

Esito laboratorio teatrale con bambini e ragazzi dell’ I.C. di Arcevia a cura di ATGTP-Teatro Linguaggi

ore 11.00 – Seminario “PNRR: Appennino e Sviluppo a base culturale” – Casa del Parco.

In collaborazione con Fondaz. Symbola, ISTAO e Parco Gola della Rossa e di Frasassi. Intervengono: Pietro Marcolini, Presidente dell’ISTAO; Fabio Renzi, Segretario generale di Symbola; Giorgia Latini, Assessore alla Cultura Regione Marche.

Ingresso libero su prenotazione.

dalle ore 16.00 alle ore 19.00 – “L’infinito” animazione di Simone Massi – Palazzo dei Priori.

Proiezione a ripetizione della videopoesia. Voce recitante Neri Marcorè, colonna sonora Stefano Sasso, riprese Julia Gromskaya post-produzione Lola Capote. Ingresso libero

dalle ore 16.00 – Apertura Museo del Giocattolo “MuseoGiocando” – Piticchio di Arcevia,Ingresso libero

ore 17.00 – “C’è un carro che gira…” Teatro Verde a Motore – Loretello di Arcevia,Ingresso posto unico € 2.00

ore 18.00 – “Chiacchiere e vino” – con Simone Massi, Alberto Girotto e Simone Guerro – Loretello. Ingresso libero

ore 18.00 – “Arrivano gli artisti-ciclisti!!!” – Centro Storico.

Andrea Satta, Gianluigi Capone, Emanuele Avallone, Daniele Spadaro, Fernanda Pessolano, Marco Scarponi. Una carovana di artisti-ciclisti, tra biciclette e treni regionali, guidata da Andrea Satta, da Roma passando per Spello, porterà il testimone ad Arcevia. A dare il benvenuto una street performance di circo contemporaneo a cura di L’Abile Teatro, la musica della banda e tutta la comunità.

ore 18.00 – “Il Mondo di Oscar” – Piticchio di Arcevia

Spettacolo per ragazzi al MuseoGiocando. Ingresso posto unico € 2.00

ore 19.00 – AL TRAMONTO “Dal tramonto all’alba – Bach Suite per Violoncello” con Paolo Andriotti – Giardini Leopardi.

A seguire aperitivo su prenotazione. Ingresso posto unico € 10.00 e per chi arriva in bici € 5.00

ore 21.00 – Proiezione film “Animata Resistenza” – Teatro Misa.Alla presenza di Simone Massi e di Alberto Girotto co-regista. Realizzato con il contributo di Marche Film Commission, ANPI Sezione di Arcevia.

Ingresso libero su prenotazione

Sabato 18 settembre

ore 06.00 – ALL’ALBA “Dal tramonto all’alba – Bach Suite per Violoncello” con Paolo Andriotti – Monte S. Angelo

A seguire colazione su prenotazione. Ingresso posto unico € 10.00 e per chi arriva in bici € 5.00

dalle ore 09.00 – Patrimonio in Scena “Sottopelle” – Centro Culturale San Francesco/Museo Archeologico Statale.

A cura di ATGTP in collaborazione con il Museo Archeologico, CMS, MAB. Di e con Lucia Palozzi e Helen Cerina.

Ingresso € 3.00 (performance e visita museo).

Repliche 9.30 – 11.00 – 15.30 – 17.15

ore 9.30 – Escursione narrata a cura di Bradamante Teatro e Parco Gola della Rossa Frasassi –Partenza Casa del ParcoIngresso libero su prenotazione [www.appennino-incoming.it](http://www.appennino-incoming.it/)

ore 11.00 – Presentazione Libro “Atlante degli Appennini” – Teatro Misa. A cura di Symbola in collaborazione con il Parco Gola della Rossa Frasassi. Intervengono: Fabio Renzi, Segretario generale di Symbola – Rappresentanti dei Parchi Nazionali e Regionali Appenninici – Stefano Aguzzi, Assessore all’Ambiente Regione Marche. Ingresso libero su prenotazione

dalle ore 16.00 alle ore 19.00 – “L’infinito” animazione di Simone Massi – Palazzo dei Priori.

Proiezione a ripetizione della videopoesia. Voce recitante Neri Marcorè, colonna sonora Stefano Sasso, riprese Julia Gromskaya post-produzione Lola Capote. Ingresso libero

ore 16.30 – “C’è un carro che gira…” Teatro Verde a Motore Castiglioni di Arcevia,Ingresso posto unico € 2.00

dalle ore 16.00 Apertura Museo del Giocattolo “MuseoGiocando”. Piticchio di Arcevia,Ingresso libero

1^ replica ore 16.30 – 2^ replica ore 18.30 “Il Mondo di Oscar” – Piticchio di Arcevia.

Spettacolo per ragazzi collegato al MuseoGiocando. Ingresso posto unico € 2.00

ore 17.30 – “Paolo dei Lupi” di Bradamante Teatro. Teatro Misa.

Spettacolo per Ragazzi. Con il patrocinio del Parco Nazionale della Maiella.

Ingresso Adulti € 10.00 Ragazzi e per chi arriva in bici € 5.00

ore 19.00 – “Evento”di C.G.J. Collettivo Giulio Jari. Cantina Broccanera – Montale di Arcevia.

ore 21.00 – “Goodbike”. Parco Conce, Arcevia.

I Têtes de Bois in concerto. Con Andrea Satta, voce, Carlo Amato, basso, Luca De Carlo, tromba, Angelo Pelini, piano, Stefano Ciuffi, chitarra e Raniero Terribili, fonico. Ingresso posto unico € 15.00 e per chi arriva in bicicletta € 5.00

Domenica 19 settembre

dalle ore 09.00 – Presentazione progetto Patrimonio in Scena “Sottopelle”.Centro Culturale San Francesco/Museo Archeologico Statale

A cura di ATGTP in collaborazione con il Museo Archeologico, CMS, MAB. Di e con Lucia Palozzi e Helen Cerina.

Ingresso € 3.00 (performance e visita museo) 1^ Replica 9.30 – 2^ replica 11.00

ore 10.00 – “Passeggiata Sonora” a cura di Riciclato Circo musicale – Giardini Leopardi.

Laboratorio musicale per piccoli e grandi. Ingresso libero su prenotazione

ore 11.00 – Presentazione Libro “Transumanza dei tre mari” di Andrea Satta, i transumanti, altri pedalatori e altri fantasmi. Sarà presente l’Autore – Casa del Parco. Ingresso libero su prenotazione

ore 15.30 – “C’è un carro che gira…” Teatro Verde a Motore – Avacelli di Arcevia. Ingresso posto unico € 2.00

dalle ore 16.00 Museo del Giocattolo “MuseoGiocando”. Piticchio di Arcevia,Ingresso libero

dalle ore 16.00 alle ore 19.00 – “L’infinito” animazione di Simone Massi – Palazzo dei Priori.

Proiezione a ripetizione della videopoesia. Voce recitante Neri Marcorè, colonna sonora Stefano Sasso, riprese Julia Gromskaya post-produzione Lola Capote. Ingresso libero

1^ replica ore 16.30 – 2^ replica ore 18.00 – “Black Aida” – Giardini Leopardi

Teatro d’attore, canto lirico e musica dal vivo. ATGTP in coproduzione con Ass.ne Arena Sferisterio.

Ingresso Adulti € 10.00 Ragazzi e per chi arriva in bici € 5.00

ore 18.00 – “Il Mondo di Oscar”, Spettacolo per ragazzi collegato al MuseoGiocando – Piticchio di Arcevia.

Ingresso posto unico € 2.00.

ore 19.00 – Inaugurazione Murales di Federico Zenobi -Centro Storico.

Alla presenza della famiglia di Bruno d’Arcevia e dell’Amministrazione Comunale.

A seguire la polenta di Marino Montalbini su prenotazione

ore 21.30 – “Sogno” di Fontemaggiore – Teatro Misa.

Spettacolo per tutti. Ingresso Adulti € 10.00 Ragazzi e per chi arriva in bici € 5.00

Simona Marini

