(AGENPARL) – mer 22 settembre 2021 ARRIVA L’AUTUNNO NEI MERCATI DI CAMPAGNA AMICA

TRIBUTO ALLA VENDEMMIA TRA I BANCHI DEI PRODUTTORI. COLDIRETTI VENETO: A TAVOLA RITORNANO I “SUGOI”

22 settembre 2021 – Con l’arrivo dell’autunno i produttori di Coldiretti Veneto portano le tipicità della nuova stagione tra i banchi dei mercati di Campagna Amica. Cuochi contadini e agricoltori, nonché tutor della spesa pronti ad accogliere i consumatori per il tributo alla vendemmia con degustazioni, show cooking e attività ricreative dove l’uva diventa protagonista. Sabato 25 settembre mattina in tutte le province, a Verona Vicenza anche il giorno successivo, Domenica 26, gli operatori agricoli intratterranno i clienti con dimostrazioni in diretta legate al mondo del vino. Star del giorno le confetture di “sugoi” ovvero la marmellata di un tempo ancora preparata dai custodi del cibo antico. La ricetta prevede l’impiego del mosto portato ad ebollizione con l’aggiunta di farina, zucchero oppure altra frutta per amalgamare meglio il composto. “Una volta al termine della raccolta dei grappoli tra le vigne era tradizione – spiega Diego Scaramuzza presidente regionale di Terranostra – offrire ai più piccoli questa sorta di budino violaceo per festeggiare la fine della giornata trascorsa coi grandi. In un contesto di riscoperta delle abitudini sane, con una cucina semplice sempre più attenta alla stagionalità, questo preparato veneto diventa un simbolo dei piatti della storia a tavola”.

🔊 Listen to this