(AGENPARL) – ven 09 luglio 2021 Al via la seconda edizione della kermesse “ALL’OMBRA DEL GIARDINO DI DANY”, la RASSEGNA SOLIDALE di musica e comicità in memoria di Daniele Pacifici

A luglio e agosto ogni venerdi e sabato ore 21.00 a Ponte di Nona, via Mattè Trucco.

Ingresso gratuito ad offerta libera fino ad esaurimento posti e in sicurezza.

Si riparte con il cuore. Al via la seconda edizione della kermesse “All’Ombra del Giardino di Dany”, la rassegna solidale tra comicità e musica ideata in memoria di Daniele Pacifici, scomparso ad appena 27 anni dopo una dura e lunga battaglia contro il cancro. Il parco che ospita la manifestazione, situato tra via Mattè Trucco e via Luigi Gastinelli nel quartiere di Ponte di Nona, è curato dai familiari, papà Aldo e mamma Nadia, e dagli amici del giovane che hanno costituito l’omonima associazione No Profit con lo scopo di mantenere vivo il ricordo e creare un polmone verde a disposizione del quartiere. Un luogo un po’ magico dove i bambini si ritrovano per giocare, gli adulti per passeggiare o godere del fresco notturno e gli animali per correre felici. Grazie ad una gara di solidarietà l’area verde è stata dotata di panchine ed illuminazione ed ora si prepara a partire con una rassegna che vedrà ogni venerdì e sabato, alle ore 21.30, la partecipazione di numerosi artisti, tra i quali: Carmine Faraco, I Sequestrattori, Marco Capretti, Daniele Si Nasce, Magico Alivernini, Oscar Biglia, Sandro Scapicchio, Duo Smile, Odissey, Hot Spot, Vaffaband e tanti altri che fino ai primi di agosto dispenseranno buonumore e buona musica. Ingresso gratuito ad offerta libera, fino ad esaurimento posti e nel rispetto delle distanze previste dai protocolli di sicurezza.

🔊 Listen to this