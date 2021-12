(AGENPARL) – mer 01 dicembre 2021 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://colonneseandfriendssrl.musvc2.net/e/r?q=K1%3d07K2K_5rer_F2_4sfq_D8_5rer_E7mTpWrZ.z2uD8GoDv6zL.pFy_Jdtb_Ts7_4sfq_D85Ex.36G0_Jdtb_Ts_Icuc_Tr8r6_4sfq_E6AL7NB_Icuc_SHP_5rer_F52N_5rer_EW_4sfq_DXA_Icuc_TpH9_Icuc_SHAy_Icuc_TpFB.0_4sfq_E3_5rer_F57F2QL5KZ-_4sfq_E6raKZxan6M_Icuc_SHP_5rer_F52H_5rer_EW0OEZL6uRp_Jdtb_TIO_4sfq_E63M_4sfq_DXHayPMWu_Jdtb_UqLALadXo%26p%3dR2m3nDUIWJ%266%3dzL5NpS.z77%2605%3dUHX%26x%3dS%261%3dRCS%262%3dWESL%26K%3dCTMXGUDZIS&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Arriva in Italia Nera Preziosa, primo romanzo di Asya Djoulaït,una delle voci più giovani e interessanti della letteratura francese

Arriva in tutte le librerie italiane, da dicembre 2021, la prima edizione italiana di Nera Preziosa, romanzo d’esordio di Asya Djoulaït, una delle voci più giovani e interessanti della letteratura francese – vincitrice del Prix du jeune écrivain e del Festival du Premier roman – pubblicato da Colonnese (pagg. 144, euro 15,00) nella collana “Contemporanea”.

Asya Djoulaït, di genitori algerini, è nata nel 1993 a Parigi, dove attualmente insegna. Nera Preziosa, edito da Gallimard nella primavera del 2020, nella collana “Continents Noirs” diretta da Jean-Noël Schifano (e ora tradotto in italiano da Alvio Patierno), è stato subito notato dalla critica per l’originalità e la forza della storia, e la capacità di raccontare il mondo, la vita e un certo gergo – la “parlata nera” – delle strade parigine.

Protagonista del romanzo è Céleste, una ragazza brillante, il cui mondo crolla quando scopre le bugie della madre. Oumou, conosciuta nei quartieri africani di Parigi per i suoi negozi di cosmetici, è soprannominata la “donna-fuoco”; e sua figlia pensava che fosse un omaggio alla sua energia, prima di scoprire che la sua pelle rossa è dovuta in realtà a un prodotto nocivo che depigmenta la pelle. Oumou distrugge il suo corpo per diventare più bianca. E Céleste non vuole più essere la “nera preziosa” di questa madre vedova e mitizzata. Asya Djoulaït ci racconta così la caotica transizione della giovane protagonista verso l’età adulta. Che non è solo un passaggio temporale, degli anni che passano, ma anche l’attraversamento di diversi spazi – fisici, culturali, linguistici – alla conquista di una piena identità, e ovviamente del proprio futuro.

Noire Précieuse

Edizione francese Gallimard

«Asya Djoulaït – ha scritto Le Monde – ci mostra come il mettere in discussione la propria identità non sia semplicemente abbandonare un modo d’essere per un altro, ma un modo di abbracciare tutto, intorno e dentro di sé».

