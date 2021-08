(AGENPARL) – ven 06 agosto 2021 STELLE DI FUOCO A CINECITTA’ WORLD

TORNA PER LA QUARTA EDIZIONE IL CAMPIONATO ITALIANO DI FUOCHI

D’ARTIFICIO

Il Campionato Italiano Fuochi d’Artificio ritorna a Cinecittà World.

Dopo lo straordinario successo delle edizioni precedenti e per il quarto anno

consecutivo,

Stelle di fuoco è di nuovo protagonista

a Cinecittà World.

Dal 7 al 15 agosto le migliori aziende pirotecniche

italiane si

incontreranno nel parco divertimenti del Cinema e della Tv per

sfidarsi nei

cieli di Roma

, regalando performance uniche a livello nazionale. Emozioni

moltiplicate con ben nove giorni di fila imperdibili che caratterizzano le serate

romane di mezza estate tra la città e il Litorale.

Ogni sera atmosfere scintillanti e coinvolgenti fino a notte, Cinepiscina,

attrazioni aperte, spettacoli piromusicali, gare pirotecniche ad alto impatto

emozionale e, per chi lo desidera, anche street food di qualità proveniente da

tutta Italia con ricercate eccellenze enogastronomiche da gustare

passeggiando tra le attrazioni e i grandi set cinematografici del parco per una

fantastica cena comadamente seduti ai tavoli sotto le stelle al centro del

Parco.

Un totale di 18 spettacoli pirotecnici in 9 giorni di gara con 8 squadre che ogni

sera dalle 22,30 si esibiranno regalando performance uniche nel cielo della

capitale.

Sui tetti dei due teatri, i più grandi d’Europa, i concorrenti si contenderanno il

titolo nazionale con incredibili esibizioni dei più grandi pirotecnici italiani con

artifizi scenografici di altissimo livello.

Ogni sera, su una superficie di

lancio di

1000 mq, due spettacoli, un piromusicale e un

piroemozionale, con partenze simultanee e radiocomandate, con 3

tonnellate di materiale

115mila colpi sparati nei cieli di Roma

squadre pirotecniche

e oltre 50 fuochisti professionisti impegnati nelle

esibizioni con coreografie di luci strabilianti.

9 sere nel parco in cui, da qualunque area, sarà possibile assistere ad una

manifestazione ogni volta diversa, in cui la sensazione sarà quella di essere

avvolti da una scoppiettante e colorata apocalisse nel cielo estivo sopra

Cinecittà World.

Info e biglietti su

www.cinecittaworld.it

Cinecittà World,

Roma, Via di Castel Romano

(GRA Uscita 26 SS Pontina).

