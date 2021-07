(AGENPARL) – gio 15 luglio 2021 15 luglio 2021

Arriva a Cagliari la carovana della “Settimana ciclistica italiana. Sulle strade della Sardegna”

L’arrivo a Cagliari, dopo le prime due tappe del nord Sardegna, ad Alghero e Sassari, della “Settimana ciclistica italiana- Sulle strade della Sardegna”, porterà ad alcune modifiche alla viabilità cittadina nelle giornate di venerdì 16, sabato 17 e domenica 28 luglio 2021 per consentire il corretto svolgimento, in piena sicurezza, della gara.

Il programma prevede la terza tappa domani 16 luglio con partenza da Oristano e arrivo a Cagliari nel pomeriggio e due tappe finali, tutte dedicate alla città di Cagliari: la quarta del 17 e la quinta del 18 luglio.

Data l’importanza dell’evento ci sarà un grande afflusso di atleti e personale di supporto, oltre alla presenza di numeroso pubblico. Per garantire lo svolgimento della competizione in totale sicurezza e consentire gli allestimenti da parte dell’organizzazione, si rendono necessarie alcune modifiche alla viabilità nelle fasce orarie indicate per ogni singola tappa.

Questo il dettaglio:

16 luglio Tappa 3 – Oristano-Cagliari

I corridori raggiungeranno Cagliari da via Sant’Avendrace tra le 15,30 e le 16,00, diretti verso viale Diaz nel piazzale dei Centomila. Possibili interruzioni del traffico dalle 14,30 alle 16:30

Le modifiche alla viabilità, distribuite su diverse fasce orarie nella giornata, a partire dalle 6,00 alle 18,30, consistono nel divieto di transito veicolare nelle seguenti vie:

– Viale Armando Diaz, nel tratto compreso tra la via Caboto e la piazza Amendola e nel tratto compreso tra la piazza Scopigno e la via Ancona;

– Viale Regina Margherita, nel tratto compreso tra la piazza Costituzione e la piazza Amendola;

– Via Cimitero, nel tratto compreso tra il viale Bonaria e il viale Diaz;

– Viale Cristoforo Colombo, nella corsia destra direzione Via Roma, nel tratto compreso tra la via Caboto e la piazza Deffenu;

– Via Sonnino, nel tratto compreso tra il viale Bonaria e il viale Colombo;

– Via Emilio Pirastu, nel verso di percorrenza dalla via Campidano al Viale Diaz;

– Piazza Amendola, nel tratto compreso tra la via Roma lato portici e il viale Diaz;

– Via Roma, lato portici, nel tratto compreso tra la piazza Amendola e il Largo Carlo Felice e nella corsia centrale, riservata ai mezzi pubblici.

17 luglio Tappa 4 – Cagliari-Armungia-Cagliari

I ciclisti raggiungeranno il punto di partenza in via Lungo Saline tra le 8,30 e le 11,00 mentre l’arrivo in viale Diaz è previsto per le 16,00.

Le modifiche alla viabilità, anche in questo caso distribuite su diverse fasce orarie nella giornata dalle 8,00 alle 18,30, consistono nel divieto di transito veicolare nelle seguenti vie:

– Viale Armando Diaz, nei tratti compreso tra la via Caboto e il viale Cimitero, tra la piazza Scopigno e la via Ancona e nel tratto compreso tra la via Stazione Vecchia e la piazza Amendola;

– Via Caboto, nel tratto compreso tra il viale Diaz e il viale Ferrara verso viale Ferrara;

– Piazza Amendola, nel tratto compreso tra la via Roma lato portici e il viale Diaz verso viale Diaz;

– Piazza Deffenu, nel tratto compreso tra il viale Colombo e la piazza Amendola verso piazza Amendola;

– Via Sonnino, nel tratto compreso tra il viale Bonaria e il viale Colombo;

– Via Emilio Pirastu, via Campidano e via Padre Francesco Solinas;

– Via Cimitero, nel tratto compreso tra il viale Bonaria e il viale Diaz;

– Viale Colombo, nella corsia destra in direzione via Roma, nel tratto compreso tra la via Caboto e la piazza Deffenu;

– Via Roma, lato portici, nel tratto compreso tra il largo Carlo Felice e la piazza Amendola verso piazza Amendola.

18 luglio Tappa 5 – Cagliari-Carbonia-Cagliari

I ciclisti raggiungeranno il punto di partenza in viale Elmas tra le 8:30 e le 10:45 mentre l’arrivo in viale Diaz è previsto per le 15:00.

Per questa tappa le modifiche alla viabilità nelle diverse fasce orarie nella giornata dalle 8:00 alle 18:30, consistono nel divieto di transito veicolare nelle seguenti vie:

– Viale Armando Diaz, nei tratti compresi tra la via Caboto e il viale Cimitero, tra la piazza Scopigno e la via Ancona e nel tratto compreso tra la via Stazione Vecchia e la piazza Amendola:

– Viale Regina Margherita nel tratto compreso tra la piazza Costituzione e la piazza Amendola, verso piazza Amendola;

– Piazza Amendola, nel tratto compreso tra la via Roma lato portici e il viale Diaz verso viale Diaz;

– Via Sonnino, nel tratto compreso tra il viale Bonaria e il viale Diaz;

– Via Emilio Pirastu, nel verso di percorrenza dalla via Campidano al Viale Diaz;

– Via Cimitero, nel tratto compreso tra il viale Bonaria e il viale Diaz;

– Viale Colombo, nel tratto compreso tra la via Caboto e la piazza Deffenu;

– Via Roma, lato portici, nel tratto compreso tra il largo Carlo Felice e la piazza Amendola verso piazza Amendola e nella corsia centrale riservata ai mezzi pubblici.

Durante le tre giornate della competizione sarà istituito un senso unico di marcia nella via Sassari, nel tratto compreso tra la piazza Matteotti e il viale La Plaia verso viale La Plaia.

Inoltre, durante il transito dei ciclisti e dei mezzi di supporto, saranno istituite delle brevi interruzioni al traffico nelle vie interessate al passaggio della carovana e a quelle che vi confluiscono.

