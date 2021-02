ARRêT N°493 DU 23 SEPTEMBRE 2020 ( 19-12.894) – COUR DE CASSATION – PREMIèRE CHAMBRE CIVILE – ECLI:FR:CCASS:2020:C100493

(AGENPARL) – FRANCE, ven 05 febbraio 2021

Protection des consommateurs

Rejet

Sommaire :

Après avoir retenu à bon droit que, si des actes de saisine de juridictions, mis à disposition des internautes, complétés en ligne, et transmis par une société en format papier au greffe de la juridiction, étaient irréguliers comme étant signés électroniquement, cette irrégularité ne saurait, conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, être prononcée, dès lors que le demandeur comparaîtrait à l’audience et que le défendeur ne prouverait pas l’existence d’un grief et relevé que la société informait les visiteurs de ses sites de l’éventualité que cette irrégularité soit relevée et du moyen d’y remédier en signant manuellement leur déclaration, une cour d’appel a pu en déduire que, cette irrégularité ne faisant pas obstacle au jugement des affaires en cause et les visiteurs en étant informés, les indications données par la société sur ses sites relatives à la saisine des juridictions ne caractérisaient pas une pratique commerciale trompeuse.

Demandeur(s) : Le Conseil national des barreaux

Défendeur(s) : société Demander justice, société par action simplifiée ; et autres.

Faits et procédure



1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2018), la société Demander justice (la société) exploite deux sites Internet intitulés […] et […],

lesquels, moyennant rémunération, ont mis à la disposition des

internautes des déclarations de saisine d’un tribunal d’instance, d’une

juridiction de proximité ou d’un conseil de prud’hommes, pouvant être

complétées en ligne avec les informations utiles et étant ensuite

adressées par la société en format papier au greffe de la juridiction,

revêtues d’une signature électronique du demandeur et accompagnées des

pièces justificatives.

2. Le Conseil national des barreaux (le CNB)

a, le 8 décembre 2014, assigné la société aux fins d’obtenir sa

condamnation sous astreinte à cesser toute activité d’assistance et de

représentation en justice, de consultation juridique et de rédaction

d’actes sous seing privé, ainsi que l’exploitation des sites Internet

litigieux, en invoquant notamment l’existence d’une pratique commerciale

trompeuse. L’ordre des avocats au barreau de Paris (l’ordre des

avocats) est intervenu volontairement à l’instance et a formé les mêmes

demandes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le CNB, auquel s’associe l’ordre des avocats, fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors :

«

1°/ que constitue une pratique trompeuse le fait pour un professionnel

d’induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques

essentielles du service qu’il propose, notamment sur sa capacité à

atteindre le résultat promis et sur la validité des actes qu’il

accomplit ; qu’en écartant la commission par la société, qui promet à

ses clients « la constitution d’un dossier parfaitement conforme aux

dispositions du code de procédure civile [leur] évitant ainsi tout rejet

de [leur] dossier pour vice de forme », de pratiques commerciales

trompeuses résultant de l’envoi pour le compte de ses clients aux

greffes des juridictions d’actes de saisine intrinsèquement nuls car

dépourvus de signature manuscrite, aux motifs inopérants que cette

nullité pourrait être couverte à l’audience, la cour d’appel a violé les

articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 121-4 du code de la consommation,

ensemble les articles 58, 115 et 121 du code de procédure civile ;

2°/

que constitue une pratique trompeuse le fait pour un professionnel

d’induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques

essentielles du service qu’il propose, notamment sur sa capacité à

atteindre le résultat promis et sur la validité des actes qu’il

accomplit ; qu’en jugeant, pour écarter la commission par la société,

qui promet à ses clients « la constitution d’un dossier parfaitement

conforme aux dispositions du code de procédure civile [leur] évitant

ainsi tout rejet de [leur] dossier pour vice de forme », de pratiques

commerciales trompeuses résultant de l’envoi pour le compte de ses

clients aux greffes des juridictions d’actes de saisine intrinsèquement

nuls car dépourvus de signature manuscrite, que la nullité ne sera pas

prononcée « faute pour le défendeur de prouver le grief que lui aurait

causé l’irrégularité qu’il soulève », quand, l’existence du grief causé

par un vice de forme étant appréciée in concreto, il ne pouvait être par

principe exclu que l’absence de signature ne causerait jamais aucun

grief au défendeur, la cour d’appel a violé les articles L. 121-1, L.

121-2 et L. 121-4 du code de la consommation, ensemble les articles 58

et 114 du code de procédure civile ;

3°/

que constitue une pratique trompeuse le fait pour un professionnel

d’induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques

essentielles du service qu’il propose, notamment sur sa capacité à

atteindre le résultat promis et sur la validité des actes qu’il

accomplit ; qu’en jugeant, pour écarter la commission par la société,

qui promet à ses clients « la constitution d’un dossier parfaitement

conforme aux dispositions du code de procédure civile [leur] évitant

ainsi tout rejet de [leur] dossier pour vice de forme », de pratiques

commerciales trompeuses résultant de l’envoi pour le compte de ses

clients aux greffes des juridictions d’actes de saisine intrinsèquement

nuls car dépourvus de signature manuscrite, que « cette façon de

procéder n’[a] pas posé de difficulté sauf dans une demi-douzaine de

cas, les internautes étant informés de la solution consistant à réitérer

la saisine avec la signature manuelle de la déclaration » et précisant

sur ce dernier point que « la société Demander Justice prévient [

]

les visiteurs de son site que certains tribunaux (une demi-douzaine

recensée) ne considère pas comme valide ce mode de saisine, de sorte que

dans cette hypothèse, les clients, qui se trouveraient dans cette

situation rarissime, auront à signer manuellement la déclaration de

saisine », quand cette information était elle-même trompeuse, faute pour

la société d’avertir ses clients sur l’existence systématique d’un

risque de voir prononcée la nullité de l’acte de saisine établi par son

intermédiaire, la cour d’appel a violé les articles L. 121-1, L. 121-2

et L. 121-4 du code de la consommation, ensemble l’article 58 du code de

procédure civile. »

Réponse de la Cour

4.

En premier lieu, selon l’article 58, alinéa 8, du code de procédure

civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n°

2019-1333 du 11 décembre 2019, concernant la demande en justice en

matière contentieuse, la requête ou la déclaration par laquelle le

demandeur saisit la juridiction est datée et signée. L’article 843 du

code de procédure civile, relatif à la saisine du tribunal d’instance,

dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret précité, précise

que la déclaration doit notamment contenir les mentions prescrites par

l’article 58 de ce code et l’article R. 1452-2 du code du travail,

relatif à la saisine du conseil des prud’hommes, énonce qu’à peine de

nullité, la requête comporte les mentions prescrites à l’article 58 du

code de procédure civile.

5. Le recours à

une signature électronique en procédure civile a été réservé par

l’article 1er du décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 aux actes accomplis

par les auxiliaires de justice.

6.

L’irrégularité ou l’absence d’une signature figurant sur la requête ou

la déclaration de saisine relève du régime de la nullité des actes pour

vice de forme prévu à l’article 114 du code procédure civile, qui ne

peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire de prouver un grief et

qui, selon l’article 115, peut être couverte par la régularisation

ultérieure de l’acte.

7. En second lieu,

il résulte des articles L. 120-1 et L. 121-1 du code de la consommation,

dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qu’une pratique commerciale est réputée

trompeuse lorsque, soit elle contient des informations fausses, soit

elle est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, et est

en outre de nature à altérer de manière substantielle le comportement

économique de celui-ci en le conduisant à prendre une décision

commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement (1re Civ., 11 mai 2017,

pourvoi n° 16-13.669, publié, et Com., 4 octobre 2016, pourvoi n° 14-22.245, Bull. 2016, IV, n° 128).

8.

Après avoir constaté que les actes de saisine des juridictions, signés

électroniquement par les requérants, sont accompagnés de justificatifs

de leur authentification et relevé, par motifs propres et adoptés, que

la société prévient les visiteurs de ses sites que certains tribunaux ne

considèrent pas comme valide un tel mode de saisine, de sorte qu’il

leur incomberait de réitérer la saisine, lors de l’audience, en signant

manuellement leur déclaration, l’arrêt retient, à bon droit, que, dans

l’hypothèse où la saisine serait contestée, une nullité ne saurait,

conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure

civile, être prononcée, dès lors que le demandeur comparaîtrait à

l’audience et que le défendeur ne prouverait pas l’existence d’un grief.

9.

La cour d’appel a pu en déduire que l’irrégularité liée à la signature

électronique ne faisait pas obstacle au jugement des affaires en cause

et que les internautes étaient informés de l’éventualité qu’elle soit

relevée et du moyen d’y remédier, de sorte que les indications données

par la société sur ses sites relatives à la saisine des juridictions ne

caractérisaient pas une pratique commerciale trompeuse.

10. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;



Président : Mme BATUT,

Avocat général : M. Lavigne

Avocat (s) : SCP Gaschignard ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Fonte/Source: https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2020_9633/septembre_9871/493_23_45535.html