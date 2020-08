ARRêT N°243 DU 14 FéVRIER 2018 (16-19.656) – COUR DE CASSATION – CHAMBRE SOCIALE – ECLI:FR:CCASS:2018:SO00243

(AGENPARL) – FRANCE, lun 03 agosto 2020

Union européenne

Renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’ Union européenne

Sommaire :

La chambre sociale de la Cour de cassation a décidé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles suivantes :

1°) l’interprétation donnée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 27 avril 2017, A. Rosa Flussschiff, C-620/15, à l’article 14 § 2, a, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, s’applique-t-elle à un litige relatif à l’infraction de travail dissimulé dans lequel les certificats E101 ont été délivrés au titre de l’article 14 § 1, a, en application de l’article 11§ 1, du règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du règlement n° 1408/71, alors que la situation relevait de l’article 14 § 2, a, i, pour des salariés exerçant leur activité sur le territoire de l’Etat membre dont ils sont ressortissants et sur lequel l’entreprise de transport aérien établie dans un autre Etat membre dispose d’une succursale et que la seule lecture du certificat E 101 qui mentionne un aéroport comme lieu d’activité du salarié et une entreprise aérienne comme employeur permettait d’en déduire qu’il avait été obtenu de façon frauduleuse ?

2°) dans l’affirmative, le principe de la primauté du droit de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une juridiction nationale, tenue en application de son droit interne par l’autorité de la chose jugée par une juridiction pénale sur la juridiction civile, tire les conséquences d’une décision d’une juridiction pénale rendue de façon incompatible avec les règles du droit de l’Union européenne en condamnant civilement un employeur à des dommages et intérêts envers un salarié du seul fait de la condamnation pénale de cet employeur pour travail dissimulé ?



Demandeur : société Vueling Airlines, société anonyme

Défendeur : M. X…

Attendu, selon l’arrêt

attaqué, que M. X… a été engagé par la société Vueling Airlines en qualité de

copilote à compter du 21 avril 2007 par contrat rédigé en langue

anglaise et de droit espagnol et détaché, par avenant de détachement du

14 juin 2007, à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ;

que par lettre du 30 mai 2008, le salarié a démissionné puis s’est

rétracté par courriel du 2 juin 2008 ; qu’il a pris acte de la

rupture de son contrat de travail par lettre du 9 juin 2008 ;

que sollicitant la requalification de sa démission en prise d’acte de la

rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de

l’exécution, de la rupture du contrat de travail et du travail dissimulé ;

Attendu que par un arrêt du

11 mars 2014 (Crim., 11 mars 2014, n° 12-81.461, Bull.

n° 75), la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi

formé par la société Vueling Airlines contre un arrêt du

31 janvier 2012 de la chambre des appels correctionnels de la cour

d’appel de Paris ayant condamné la société Vueling Airlines pour travail

dissimulé à une amende délictuelle de 100 000 euros et à verser à

onze salariés, parmi lesquels M. X…, diverses sommes à titre de

dommages-intérêts ;

Attendu que par arrêt du

4 mars 2016, la cour d’appel de Paris, saisie de l’appel du jugement

prud’homal, a condamné l’employeur à payer au salarié diverses sommes à titre

d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

Attendu que l’employeur fait

grief à l’arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de

l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de la régularisation de ses

salaires d’avril 2007 à mai 2008 au regard du droit français, des

congés payés y afférents, des dommages-intérêts pour compenser les congés payés

et des dommages-intérêts pour absence de cotisations sociales en France alors,

selon le moyen :

1°/ que le délit de

travail dissimulé n’est constitué que si l’entreprise ou l’entrepreneur n’a pas

procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection

sociale ou à l’administration fiscale ; qu’en vertu du principe d’unicité

de la législation en matière de sécurité sociale, et en vertu de

l’article 13 du règlement CEE n° 1408/71 relatif à l’application des

régimes de sécurité sociale aux travailleurs et à leur famille qui se déplacent

à l’intérieur de la Communauté, les personnes auxquelles le présent règlement

est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul Etat

membre ; que, selon le règlement CEE n° 574/72, la personne qui

exerce son activité sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres

informe de cette situation l’institution désignée par l’autorité compétente de

l’Etat membre sur le territoire duquel elle réside, laquelle lui remet un

certificat E101 (devenu formulaire A1) attestant qu’elle est soumise

à sa législation ; qu’aussi longtemps que le certificat E101 n’est pas

retiré ou déclaré invalide, la délivrance de ce certificat vaut présomption de

régularité d’affiliation ; que le juge français, saisi d’une demande de

condamnation pour travail dissimulé, ne peut remettre en cause la validité de

l’affiliation de travailleurs à un organisme de sécurité sociale d’un autre

Etat, qui a délivré à l’entreprise ou l’entrepreneur un tel certificat ;

que l’autorité de la chose jugée d’une décision pénale ne saurait faire

obstacle à ces dispositions de droit européen ; qu’en l’espèce, la société

Vueling Airlines a versé aux débats le certificat de détachement (E101) délivré

par l’administration espagnole pour M. X… et a soutenu que, par

application de la réglementation européenne, ce certificat, valide et non

retiré, attestait de l’affiliation du salarié au régime de sécurité sociale

espagnole, ce qui excluait toute dissimulation d’activité en raison d’un défaut

d’affiliation en France ; qu’elle a soutenu en conséquence que le principe

de l’autorité de la chose jugée ne permettait pas de déroger au droit européen

qui devait primer ; qu’en se fondant néanmoins, pour condamner la société

Vueling Airlines pour travail dissimulé, sur l’autorité de la chose jugée d’un

arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 janvier 2012, sans répondre à

ce moyen déterminant, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de

procédure civile ;

2°/ qu’en se fondant,

pour condamner la société Vueling Airlines pour travail dissimulé, sur

l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du

31 janvier 2012, sans rechercher si la délivrance par

l’administration espagnole à M. X… d’un certificat E101 attestant de

son affiliation au régime de sécurité sociale espagnole n’excluait pas son

affiliation au régime de sécurité sociale français et ne faisait pas obstacle,

en conséquence, à la condamnation de la société Vueling Airlines pour

dissimulation d’activité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au

regard de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union

européenne, de l’article 11, paragraphe 1er, du règlement

n° 574/72/CE du 21 mars 1972, des articles 13 et 14 du

règlement communautaire n° 1408/71, des articles 11 et 12 bis du

règlement communautaire 574/72, et de l’article 5 du règlement CE

n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du

16 septembre 2009 ;

3°/ que la chose

jugée au pénal s’impose au juge civil relativement aux faits qui constituent le

soutien nécessaire de la décision pénale ; qu’en l’espèce, dans son arrêt

du 31 janvier 2012, la cour d’appel de Paris s’est bornée à

considérer que les salariés de la société Vueling Airlines intervenant sur le

site de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle auraient dû, selon

elle, être rattachés à la législation française de sécurité sociale ;

qu’une telle décision ne privait pas le juge civil du pouvoir d’apprécier la

portée de la délivrance par l’autorité espagnole de sécurité sociale à M.

X… d’un certificat E101, et en conséquence de la faculté d’écarter la

qualification de travail dissimulé au regard des critères de droit civil ;

qu’en retenant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1351 du

code civil et les articles 4 et 4-1 du code de procédure pénale, ensemble

le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;

Attendu que la société

Vueling Airlines demande, en outre, que soit transmise à la Cour de justice de

l’Union européenne la question préjudicielle suivante :

“Une entreprise

peut-elle être privée de la possibilité de détacher des salariés en application

de l’article 14, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE)

n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application

des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non

salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la

Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE)

n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997,

L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005

du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005 (JO L 117,

p. 1), au seul motif qu’elle appartient au secteur du transport aérien, ce

qui aurait pour conséquence de soumettre cette entreprise aux seules

dispositions figurant aux points a i) et a h) [ii)] de

l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CEE)

n° 1408/71 ?” ;

Attendu que, selon

l’article 13, paragraphe 2, a), du règlement n° 1408/71/CEE

du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité

sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres

de leurs familles qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, la personne

qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un Etat membre est soumise

à la législation de cet Etat même si elle réside sur le territoire d’un autre

Etat membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son

domicile sur le territoire d’un autre Etat membre ;

Attendu que l’article 14

dispose, quant à lui, dans sa rédaction applicable au litige :

“La règle énoncée à

l’article 13, paragraphe 2, point a), est appliquée compte tenu

des exceptions et particularités suivantes :

1) a) la

personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un Etat membre au

service d’une entreprise dont elle relève normalement et qui est détachée par

cette entreprise sur le territoire d’un autre Etat membre afin d’y effectuer un

travail pour le compte de celle-ci, demeure soumise à la législation du premier

Etat membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas

douze mois et qu’elle ne soit pas envoyée en remplacement d’une autre personne

parvenue au terme de la période de son détachement ;

b) si la durée

du travail à effectuer se prolonge en raison de circonstances imprévisibles

au-delà de la durée primitivement prévue et vient à excéder douze mois, la

législation du premier Etat membre demeure applicable jusqu’à l’achèvement de

ce travail, à condition que l’autorité compétente de l’Etat membre sur le

territoire duquel l’intéressé est détaché ou l’organisme désigné par cette

autorité ait donné son accord ; cet accord doit être sollicité avant la

fin de la période initiale de douze mois. Toutefois, cet accord ne peut être

donné pour une période excédant douze mois ;

2) La personne

qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou

plusieurs Etats membres est soumise à la législation déterminée comme

suit :

a) la personne

qui fait partie du personnel roulant ou navigant d’une entreprise effectuant,

pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, des transports

internationaux de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire, routière,

aérienne ou batelière et ayant son siège sur le territoire d’un Etat membre,

est soumise à la législation de ce dernier Etat.

Toutefois :

i) la personne

occupée par une succursale ou une représentation permanente que ladite

entreprise possède sur le territoire d’un Etat membre autre que celui où elle a

son siège est soumise à la législation de l’Etat membre sur le territoire

duquel cette succursale ou représentation permanente se trouve ;

ii) la personne

occupée de manière prépondérante sur le territoire de l’Etat membre où elle

réside est soumise à la législation de cet Etat, même si l’entreprise qui

l’occupe n’a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce

territoire ;” ;

Attendu qu’il résulte des

constatations de l’arrêt de la cour d’appel que la société Vueling Airlines

dispose d’une base d’exploitation en France à l’aéroport de

Roissy-Charles de Gaulle, c’est-à-dire d’une succursale au sens de

l’article 14, paragraphe 2, a), i), du règlement

n° 1408/71/CEE ; qu’il résulte par ailleurs des constatations de la

chambre des appels correctionnels dans son arrêt du 31 janvier 2012

et des pièces de la procédure que le certificat E101 délivré par les

autorités espagnoles et produit par les parties devant la Cour de cassation que

celui-ci, délivré à la société Vueling Airlines sur le seul fondement de

l’article 14, paragraphe 1, a), mentionne comme lieu d’activité

du salarié détaché l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et que ces

seuls éléments étaient de nature à révéler en eux-mêmes que le

certificat E101 avait été obtenu de façon frauduleuse ;

Attendu que, selon

l’article 11, paragraphe 1er, du règlement

n° 574/72/CE du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application

du règlement n° 1408/71, l’institution désignée par l’autorité compétente

de l’Etat membre dont la législation reste applicable délivre, à la demande du

travailleur salarié ou de son employeur dans les cas visés à l’article 14,

paragraphe 1er, du règlement n° 1408/71, un certificat

(dit certificat E101) attestant que le travailleur salarié demeure soumis

à celle-ci et indiquant jusqu’à quelle date ;

Attendu que, selon

l’article 12 bis, paragraphe 1 bis, du règlement

n° 574/72, si, conformément aux dispositions de l’article 14,

paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71, une personne qui

fait partie du personnel roulant ou navigant d’une entreprise effectuant des

transports internationaux est soumise à la législation de l’Etat membre sur le

territoire duquel se trouve, selon le cas, soit le siège ou le domicile de

l’entreprise, soit la succursale ou la représentation permanente qui l’occupe,

soit le lieu où elle réside et est occupée de manière prépondérante,

l’institution désignée par l’autorité compétente de l’Etat membre concerné lui

remet un certificat attestant qu’elle est soumise à sa législation ;

Attendu, par ailleurs, que,

selon l’article L. 342-4 du code du travail issu de la loi

n° 2005-882 du 2 août 2005 (actuel article L. 1263-3

du code du travail), “un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables

au détachement de salariés lorsque son activité est entièrement orientée vers

le territoire national ou lorsqu’elle est réalisée dans les locaux ou avec des

infrastructures situées sur le territoire national à partir desquelles elle est

exercée de façon habituelle, stable et continue. Il ne peut notamment se

prévaloir de ces dispositions lorsque son activité comporte la recherche et la

prospection d’une clientèle ou le recrutement de salariés sur ce territoire.

Dans les situations visées au premier alinéa, l’employeur est assujetti aux

dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le

territoire français.” ;

Que

l’article R. 330-2-1 du code de l’aviation civile dispose que

“L’article L. 342-4 du code du travail est applicable aux entreprises

de transport aérien au titre de leurs bases d’exploitation situées sur le

territoire français. Une base d’exploitation est un ensemble de locaux ou

d’infrastructures à partir desquels une entreprise exerce de façon stable,

habituelle et continue une activité de transport aérien avec des salariés qui y

ont le centre effectif de leur activité professionnelle. Au sens des

dispositions qui précèdent, le centre de l’activité professionnelle d’un

salarié est le lieu où, de façon habituelle, il travaille ou celui où il prend

son service et retourne après l’accomplissement de sa mission.” ;

Attendu que, selon

l’article L. 324-10 du code du travail, devenu L. 8221-3 du code

du travail, “est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité

l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de

réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de

commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant

intentionnellement à ses obligations :

a) N’a pas

requis son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements

de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au

registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a

poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une

radiation ;

b) Ou n’a pas

procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection

sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions législatives et

réglementaires en vigueur.

Est réputé travail

dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait, pour tout employeur, de

se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de l’une des formalités

prévues aux articles L. 143-3 et L. 320. (…)” ;

Attendu qu’il résulte d’une

jurisprudence constante de la Cour de cassation que les décisions de la

juridiction pénale ont au civil l’autorité de chose jugée à l’égard de tous et

qu’il n’est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le

tribunal répressif. (Cass. 2e Civ.,

15 septembre 2011, n° 10-23.226 ; Cass. 2e Civ.,

5 mars 2015, n° 13-18.134 ; Cass. 2e Civ.,

21 mai 2015, n° 14-18.339 ; Cass. 2e Civ.,

7 janvier 2016, n° 13-24.255 ; Cass. Soc.,

18 février 2016, n° 14-23.468) ;

Attendu enfin que la Cour de

justice de l’Union européenne (A Rosa Flussschiff,

27 avril 2017, C-620/15), saisie par l’assemblée plénière de la Cour

de cassation (Ass. Plén., 6 novembre 2015, n° 13-25.467, Bull. 2015,

Ass. plén., n° 9) d’une question préjudicielle a dit pour droit que “l’article 12 bis,

point 1 bis, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du

21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE)

n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application

des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non

salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la

Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE)

n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le

règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du

13 avril 2005, doit être interprété en ce sens qu’un

certificat E101 délivré par l’institution désignée par l’autorité

compétente d’un Etat membre, au titre de l’article 14, paragraphe 2,

sous a), du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à

jour par le règlement n° 118/97, tel que modifié par le règlement (CE)

n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du

13 avril 2005, lie tant les institutions de sécurité sociale de

l’Etat membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet

Etat membre, même lorsqu’il est constaté par celles-ci que les conditions de

l’activité du travailleur concerné n’entrent manifestement pas dans le champ

d’application matériel de cette disposition du règlement n° 1408/71” ;

que la Cour de justice ne s’est pas prononcée sur l’article 14,

paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 précité ;

Que se pose dès lors la

question de savoir, d’abord, si l’interprétation donnée par la Cour de justice

de l’Union européenne, dans son arrêt A Rosa Flussschiff, C-620/15

précité, à l’article 14, paragraphe 2, a), du règlement

n° 1408/71/CEE, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement

(CE) n° 118/97, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du

Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005 s’applique à un

litige relatif à l’infraction de travail dissimulé, dans lequel les

certificats E101 ont été délivrés au titre de l’article 14,

paragraphe 1, a), en application de l’article 11, paragraphe 1er,

du règlement n° 574/72/CE du 21 mars 1972 fixant les modalités

d’application du règlement n° 1408/71, alors que la situation relevait de

l’article 14, paragraphe 2, a), i), pour des salariés

exerçant leur activité sur le territoire de l’Etat membre dont ils sont

ressortissants et sur lequel l’entreprise de transport aérien établie dans un

autre Etat membre dispose d’une succursale, et que la seule lecture du

certificat E101 qui mentionne un aéroport comme lieu d’activité du salarié

et une entreprise aérienne comme employeur permettait d’en déduire qu’il avait

été obtenu de façon frauduleuse ;

Que, dans l’affirmative, se

pose la seconde question de savoir si le principe de la primauté du droit de

l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une

juridiction nationale, tenue en application de son droit interne par l’autorité

de la chose jugée par une juridiction pénale sur la juridiction civile, tire

les conséquences d’une décision d’une juridiction pénale rendue de façon incompatible

avec les règles du droit de l’Union européenne en condamnant civilement un

employeur à des dommages-intérêts envers un salarié du seul fait de la

condamnation pénale de cet employeur pour travail dissimulé ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE à la Cour de justice

de l’Union européenne les questions suivantes :

1°) l’interprétation

donnée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt A Rosa

Flussschiff, C-620/15 précité, à l’article 14, paragraphe 2, a),

du règlement n° 1408/71/CEE, dans sa version modifiée et mise à jour par

le règlement (CE) n° 118/97, tel que modifié par le règlement (CE)

n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du

13 avril 2005, s’applique-t-elle à un litige relatif à l’infraction

de travail dissimulé dans lequel les certificats E101 ont été délivrés au

titre de l’article 14, paragraphe 1, a), en application de

l’article 11 paragraphe 1er, du règlement

n° 574/72/CE du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application

du règlement n° 1408/71, alors que la situation relevait de

l’article 14, paragraphe 2, a), i), pour des salariés

exerçant leur activité sur le territoire de l’Etat membre dont ils sont

ressortissants et sur lequel l’entreprise de transport aérien établie dans un

autre Etat membre dispose d’une succursale et que la seule lecture du

certificat E101 qui mentionne un aéroport comme lieu d’activité du salarié

et une entreprise aérienne comme employeur permettait d’en déduire qu’il avait

été obtenu de façon frauduleuse ?

2°) dans l’affirmative,

le principe de la primauté du droit de l’Union européenne doit-il être

interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une juridiction nationale, tenue

en application de son droit interne par l’autorité de la chose jugée par une

juridiction pénale sur la juridiction civile, tire les conséquences d’une

décision d’une juridiction pénale rendue de façon incompatible avec les règles

du droit de l’Union européenne en condamnant civilement un employeur à des

dommages et intérêts envers un salarié du seul fait de la condamnation pénale

de cet employeur pour travail dissimulé ?

SURSOIT à statuer sur le

pourvoi jusqu’à ce que la Cour de justice se soit prononcée ;

