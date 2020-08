ARRêT N° 528 DU 12 MAI 2016 (15-18.739) – COUR DE CASSATION – PREMIèRE CHAMBRE CIVILE – ECLI:FR:CCASS:2016:C100528

(AGENPARL) – FRANCE, gio 27 agosto 2020

Protection des consommateurs

Demandeur(s) : Mme Corinne X…, et autre

Défendeur(s) : Banque Courtois, société anonyme

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Banque Courtois (la banque) a consenti à M. Y… et à Mme X… (les emprunteurs), selon actes authentiques du 24 août 2005 et du 13 septembre 2006, un prêt immobilier, dont les échéances de remboursement incluaient un intérêt à taux révisable plafonné, et un prêt personnel ; que la banque ayant notifié la déchéance du terme, les emprunteurs l’ont assignée en déchéance du droit aux intérêts et en indemnisation pour manquement à son devoir de mise en garde ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que les emprunteurs font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes et de les condamner à payer diverses sommes à la banque, alors, selon le moyen :

1°/ que, pour les prêts immobiliers relevant du code de la consommation, le prêteur est tenu, à peine de déchéance du droit aux intérêts, de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l’emprunteur éventuel, et l’acceptation de celle-ci, qui doit intervenir à l’expiration du délai de dix jours après sa réception, doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi ; que la preuve de l’acceptation de l’offre par voie postale incombe au prêteur ; qu’en considérant, pour débouter les emprunteurs de leur demande de déchéance des intérêts, que la banque prouvait par une enveloppe de grande taille portant la mention manuscrite « Banque Courtois, A l’attention de M. José Z… -UAA, Place de la Comédie, 34000 Montpellier » qu’un envoi postal de l’acceptation de l’offre avait été réalisé cependant que la banque ne rapportait pas la preuve du contenu de cette enveloppe contesté par les emprunteurs, la cour d’appel a violé les articles L. 312-10 du code de la consommation par fausse application et l’article L. 312-33 du même code par refus d’application ;

2°/ que les emprunteurs faisaient valoir que leurs écritures ne figuraient ni au recto ni au verso de l’enveloppe litigieuse, qu’ils n’avaient jamais retourné l’offre de prêt à l’agence « place de la Comédie » visée sur l’enveloppe et ne connaissaient pas « M. José Z… » son destinataire, qu’ils n’avaient traité qu’avec M. Y… à l’agence de Castelnau-le-Lez et que des surcharges étaient visibles quant à la date de réception de l’offre de prêt de sorte que l’acte invoqué ne faisait pas foi de la date de l’acceptation et que la déchéance du droit aux intérêts était encourue par la Banque Courtois ; qu’en retenant que, sur l’offre de prêt portant la date d’émission du 3 juin 2005, les emprunteurs ont mentionné une réception de l’offre au 10 juin 2005 et une acceptation au 24 juin 2005 et que la mention figurant sur l’offre de nature à attirer l’attention des emprunteurs sur le délai de réflexion qui leur était accordé et sur les formalités exigées dans leur intérêt les invitaient à réfléchir à ce qu’ils écrivaient et signaient et qu’ils ne pouvaient pas se prévaloir ensuite contre la banque de ce que cela ne constituerait pas une preuve valable, la cour d’appel, qui s’est fondée sur des motifs inopérants, impropres à établir que l’acceptation de l’offre avait été donnée dans la forme prescrite par l’article L. 312-10 du code de la consommation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-10 et L. 312-33 du code de la consommation ;

Mais attendu que l’arrêt relève que la banque produit une enveloppe d’expédition prouvant que l’acceptation de l’offre de prêt immobilier a été donnée par lettre, au terme d’un délai de réflexion d’au moins dix jours, comme le montre le cachet de la poste, et énonce que la loi n’impose ni un envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour prouver le contenu de l’enveloppe ni une rédaction de l’adresse d’expédition de la main des emprunteurs ; que, de ces seules constatations et énonciations, la cour d’appel a justement déduit que le document produit répondait aux exigences de l’article L. 312-10 du code de la consommation, justifiant ainsi légalement sa décision ;

Sur le moyen, pris en sa neuvième branche :

Attendu que les emprunteurs font le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen, que le banquier doit mettre en garde son client contre les risques liés à l’opération de crédit résultant notamment d’un endettement excessif ; que si la banque est en droit de se fier aux informations communiquées par l’emprunteur dans la fiche de renseignements, elle doit pousser ses investigations au-delà des mentions figurant sur cette fiche lorsqu’elle détecte une anomalie ; que les emprunteurs faisaient valoir, s’agissant du prêt du 24 août 2005, que si le candidat emprunteur devait renseigner loyalement le banquier et ne devait pas exagérer ou travestir la réalité, la banque devait néanmoins vérifier l’information recueillie, qu’en l’espèce la banque avait omis de vérifier la concordance entre les chiffres indiqués sur la « fiche de renseignements de solvabilité » et les avis d’impôt sur les revenus 2004 des emprunteurs mettant en évidence l’erreur commise par le cabinet comptable et expliquaient que de bonne foi, ils n’avaient fait que reproduire sur la fiche de renseignements demandée par la banque, les valeurs erronées données par le cabinet comptable ; qu’en se bornant à retenir que les emprunteurs ne justifiaient pas avoir informé la banque d’un quelconque changement intervenu dans leur situation, sans rechercher, comme l’y invitaient les emprunteurs, si la banque n’avait pas manqué de vigilance en ne vérifiant pas la concordance entre la « fiche de renseignements de solvabilité » et les avis d’impôt sur les revenus 2004 des emprunteurs faisant ressortir l’existence d’une erreur de déclaration de solvabilité imputable au cabinet comptable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;