ARRêT N° 2699 DU 21 NOVEMBRE 2018 (17-81.096) – COUR DE CASSATION – CHAMBRE CRIMINELLE – ECLI:FR:CCASS:2018:CR02699

(AGENPARL) – FRANCE, ven 28 agosto 2020

Saisies

Cassation et irrecevabilité

Sommaire :

Il appartient à la chambre de l’instruction saisie d’un appel formé à l’encontre d’une ordonnance emportant saisie spéciale de biens appartenant à une personne mise en cause par une enquête préliminaire, laquelle décède au cours de l’instance, de sorte que l’action publique ne peut plus être mise en mouvement à son encontre, de s’assurer, même d’office, que les conditions légales de la saisie, dont celle du caractère confiscable des biens en application de l’article 131-21 du code pénal, demeurent réunies. A défaut, elle est tenue d’ordonner la mainlevée de la saisie.

Encourt dès lors la censure l’arrêt de la chambre de l’instruction qui, sur les appels formés par un mis en cause pour blanchiment et son épouse, titulaires de comptes bancaires, à l’encontre d’une ordonnance maintenant leur saisie, bien qu’informée, en cours d’instance, du décès du premier, confirme l’ordonnance, au titre de la saisie en valeur du produit de l’infraction et de la saisie de patrimoine, sans rechercher s’il existait, ou non, des présomptions de la participation aux faits objet de l’enquête, de la personne propriétaire, autre que le défunt, des fonds saisis, ou dont elle a la libre disposition.

Demandeur(s) : Mme Yvette X…, veuve Y… et autres, en qualité d’ayants droits de Pierre Y…

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur la recevabilité des pourvois de Mme Yvette X…, veuve Y…, M. B… Y…, Mme Nathalie Y… et Mme Blandine Y…, en qualité d’ayants droits de Pierre Y… :

Attendu

que la chambre de l’instruction a statué sur les appels d’une

ordonnance de maintien de saisies pénales portant sur les soldes de

comptes bancaires ouverts au nom de Pierre Y…, de Mme Yvette Y…, son épouse, ou des deux époux, qui ont été interjetés par Mme Yvette Y… et Pierre Y…, décédé en cours de l’instance d’appel, sans que les ayants droit de ce dernier ne l’aient reprise ;

Attendu

qu’ainsi, n’étant pas parties à la procédure au sens de l’article 567

du code de procédure pénale, les demandeurs agissant comme ayants droit

de Pierre Y…, qui n’ont pas usé de leur droit d’intervenir à l’instance d’appel, n’avaient pas qualité pour se pourvoir en cassation ;

D’où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ;

Sur le pourvoi formé par Mme Yvette Y… en son nom propre :

Sur

le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-21,

324-7, 12°, du code pénal, 6, 706-73, 706-103, 706-141 et suivants, 591

et 593 du code de procédure pénale ;

“en ce que l’arrêt attaqué a déclaré les appels recevables, déclaré les moyens du mémoire présenté au nom de Pierre Y…

irrecevables ; au fond, déclaré irrecevable la demande relative à

l’extinction de l’action publique, dit les appels mal fondés, dit que le

maintien de la saisie des sommes inscrites au solde des comptes

concerne les comptes bancaires suivants : le compte dont M. et Mme Y… sont titulaires, n° […], à la CIC Ouest Alençon pour un montant de 148 054,90 euros, le compte dont Mme Yvette Y… est titulaire, n° […], à la CIC Ouest Alençon pour un montant de 696 948,67 euros, le compte dont M. Y… est titulaire, n° […], à la CIC Ouest Alençon pour un montant de 78 191,49 euros, le compte dont M. Y… est titulaire, n° […], à la CIC Ouest Alençon pour un montant de 5 265,64 euros, le compte dont M. et Mme Y… sont titulaire, n° […], à la Société Générale Ouest Alençon pour un montant de 259 549,33 euros, et le compte dont M. et Mme Y… sont titulaires, n° […], à la Société Générale Alençon pour un montant de 12 558,34 euros, et ordonné que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Mme la procureure générale ;

“aux motifs que « sur l’appel régulièrement interjeté au nom de Pierre Y…, l’avocat de Pierre Y… ne pouvait pas, à la suite du décès de Pierre Y… le […],

saisir la chambre de l’instruction d’un mémoire au nom du défunt, mais

seulement, le cas échéant, au nom des ayants-droit du défunt ; qu’en

conséquence, le mémoire sera déclaré irrecevable pour ce qui concerne

les moyens développés au nom de Pierre Y… ;

que la demande relative à la constatation de l’extinction de l’action

publique devrait être déclarée irrecevable, comme étrangère à la règle

de l’unique objet dont la chambre de l’instruction est saisie, à savoir

l’appel d’une ordonnance de saisie pénale ; que le 27 septembre 2016,

dans le cadre de l’enquête préliminaire ouverte pour des faits de

blanchiment de fraude fiscale aggravée, l’officier de police judiciaire

procédait, sur autorisation du procureur de la République financier, à

la saisie pénale des sommes inscrites au solde créditeur de six comptes

de dépôt ouverts au nom de Pierre Y…, de Mme Yvette Y… et de M. et Mme Y…

; que, sur requête du procureur de la République financier du 3 octobre

2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande

instance de Paris autorisait, par ordonnance du 4 octobre 2016, soit

dans le délai de dix jours prévu par l’article 706-154 du code de

procédure pénale, le maintien des saisies des sommes inscrites au solde

de ces comptes ; que la procédure relative à l’ordonnance de maintien de

saisie pénale des sommes inscrites au solde des comptes de dépôt

concernés est régulière ; que les investigations réalisées dans le cadre

de l’enquête préliminaire ont fait apparaître que M. et Mme Y… n’ont pas déclaré de comptes bancaires ou d’assurances vie détenus à l’étranger ; que le groupe français Alma, dirigé par Pierre Y…, est détenu par la société holding familiale luxembourgeoise Roxinvest SA, qui possède de nombreuses participations capitalistiques dans des sociétés offshore, dont les sociétés Roxane INC et Worldliner INC, et que la société Rox Invest SA,

sans activité économique, a pour objet l’hébergement d’un patrimoine

qui, détenu par un résident fiscal français, échappe à l’impôt sur la

fortune ou sur le revenu en France en l’absence de déclaration ; que la

société Rox Invest SA est, en outre, titulaire d’une assurance vie à Luxembourg souscrite depuis le 6 juin 2010 auprès de la société Sogelife SA

pour un capital initial versé de 45 050 000 euros ; que ces fonds, qui

seront à terme disponibles et susceptibles de bénéficier à un tiers, ont

pour finalité la constitution d’un patrimoine sous couvert de la

société holding ; que l’enquête démontre, en outre, que la société Worldlinerinc,

constituée d’abord à Niue (Nouvelle Zélande) puis transférée aux

Seychelles, ne semble pas avoir d’utilité autre que de servir de société

écran pour détenir la propriété d’un jet privé (CESSNA Citation J4) utilisé depuis la France, mis en location auprès de la SAS Financiere Vauxoise

sise à Tours ; que cette société s’est chargée de solliciter des

remboursements ou des décharges indus de TVA sur le fondement de

factures d’entretien de l’avion estimées à 67 000 euros de 2012 à 2016 ;

que, cependant, la société Worldliner INC

ne déclare aucun chiffre d’affaires à l’administration fiscale

française, alors qu’elle exerce son activité sur le sol français ;

qu’elle a été titulaire d’un compte bancaire ouvert à Luxembourg auprès

de la Société Générale Bank & Trust (Luxembourg), établissement bancaire également utilisé par la société holding Rox Invest SA

; que l’obtention indue d’une décharge de TVA au moyen d’une mise en

scène par le biais d’une société non résidente interposée et sans

consistance économique est susceptible de constituer une escroquerie à

la TVA au préjudice du Trésor Public français ; qu’il apparaît qu’à la

date de la saisie pénale, Pierre Y… et

son épouse détenaient, directement ou indirectement, un patrimoine

constitué de liquidités (2,4 millions d’euros), d’un immeuble en France

(203 000 euros), d’une assurance vie évaluée à 196 621 euros et de

titres de la société française SA Alma, par l’intermédiaire de la société holding Rox Invest à Luxembourg (240 millions d’euros) ; que le recours à des sociétés offshore peut avoir permis à Pierre Y… d’éluder

en France, entre 2009 et 2014, une somme évaluée à 7 608,012 euros au

titre de l’impôt sur la fortune, hors intérêts de retard et pénalités ;

que ces sociétés offshore ont donc pu contribuer à convertir ou

dissimuler le produit financier d’une fraude fiscale en permettant

l’hébergement d’avoirs ou de biens ; que, eu égard à la qualification de

blanchiment de fraude fiscale aggravée, les sommes disponibles sur le

ou les comptes de dépôt de Pierre Y… et de Mme Yvette X…, épouse Y… pouvaient,

à juste titre, faire l’objet d’une saisie en valeur, sur le fondement

des articles 132-21 alinéa 9 du code pénal et 706-141-1 du code de

procédure pénale, même si ces sommes ne constituaient pas le produit

direct de la fraude ; que cette saisie pénale par équivalent, portant

pour ce qui concerne les comptes de dépôt sur une somme totale de 1 200

568,37 euros, est proportionnée au montant des sommes objet du

blanchiment de fraude fiscale aggravé susceptible d’avoir été commis,

soit 7 608,012 euros ; qu’ en outre, les sommes figurant au solde des

comptes concernés constituent une partie des biens des personnes mises

en cause, dont la confiscation générale est prévue par l’article 324-7

alinéa 12 du code pénal ; que la confiscation de ces sommes est

également encourue sur le fondement de l’article 131-21 7 alinéa 6 du

code pénal ; que la saisie a été requise de ce chef par le ministère

public ; qu’il y a lieu de préciser que des erreurs matérielles

affectant les désignations des titulaires des comptes et l’un des

numéros de comptes, les comptes concernés sont ceux précisés au

dispositif ; qu’en effet le compte CIC Ouest (succursale d’Alençon) n° […] (et non pas […]) [solde 78 191,49 euros] est ouvert au nom de Pierre Y… et non pas de M. et Mme Y…, le compte CIC Ouest (succursale d’Alençon) n° […] [solde 5 265,64 euros] est ouvert au nom de Pierre Y… et non pas de M. et Mme Y…, le compte CIC Ouest (succursale d’Alençon) n° […] [solde 696 948,67 euros] est ouvert au nom de Mme Yvette Y… et non pas de M. et Mme Y… ;

qu’en l’absence de saisie pénale, une dissipation des sommes concernées

aurait pour effet, en cas de poursuites pénales, de priver la

juridiction de jugement de toute perspective de confiscation ; qu’en

continuation de l’enquête ouverte du chef de blanchiment de fraude

fiscale aggravée, d’autres personnes sont susceptibles d’être

poursuivies en qualité de coauteur ou de complice de cette infraction,

ou de receleur ; que l’état de santé de Mme Y…

et les frais y afférents ont été suffisamment pris en considération

dans le cadre d’une décision du procureur de la République de mainlevée

partielle du 12 décembre 2016 ; que, dès lors, la saisie pénale des

sommes inscrites au solde créditeur du compte de dépôt ouvert au nom de

Mme Yvette X…, épouse Y… et des comptes de dépôt ouverts au nom de Pierre Y… et de M. et Mme Y…

doit être maintenue afin de garantir le prononcé éventuel de la peine

complémentaire de confiscation ; qu’en conséquence, l’ordonnance

entreprise doit être confirmée » ;

“1°)

alors que dès que le juge est informé officiellement du décès de la

personne susceptible d’être mise en examen dans le cadre d’une enquête

préliminaire – et à l’encontre de laquelle il a été procédé à une

saisie, à titre conservatoire, de certains biens, pouvant faire l’objet

d’une sanction complémentaire de confiscation – il doit ipso facto

constater la fin de la procédure et procéder aux restitutions des biens

saisis en prononçant la mainlevée des saisies pénales qui avaient été

effectuées ; qu’en l’espèce, le parquet national financier avait reçu

par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juin 2017, l’acte de

décès de Pierre Y… survenu le […] ;

qu’à compter de la réception de cette information, la juridiction alors

saisie, à savoir la chambre de l’instruction, aurait dû constater la

fin de la procédure et par conséquent prononcer la mainlevée de la

mesure de saisie pénale spéciale prononcée à son encontre qui n’avait

plus lieu d’être puisqu’aucune peine complémentaire de confiscation ne

pouvait plus intervenir à l’encontre de la personne décédée ; qu’en

jugeant cependant que la procédure relative à la saisie des comptes

litigieux est régulière et en refusant de prononcer la mainlevée des

saisies réalisées, la chambre de l’instruction a violé les textes

susvisés ;



“2°) alors que indépendamment

de la règle de l’unique objet de l’appel, une chambre de l’instruction,

informée du décès de la personne susceptible d’être mise en cause, doit

ipso facto constater la fin de la procédure et ordonner la mainlevée des

mesures de saisies pénales déjà effectuées en vue de garantie

l’exécution d’une future peine complémentaire de confiscation qui ne

pourra être prononcée contre la personne décédée au cours de l’enquête

préliminaire ; que bien qu’ayant rappelé avoir eu connaissance

officiellement du décès de Pierre Y… dès le 22 juin 2017,

qu’en jugeant cependant, pour confirmer l’ordonnance de maintien de la

saisie des comptes litigieux, que « la demande relative à la

constatation de l’extinction de l’action publique doit être déclarée

irrecevable, comme étrangère à la règle de l’unique objet dont la

chambre de l’instruction est saisie, à savoir l’appel d’une ordonnance

de maintien de saisie pénale », la cour d’appel a violé les textes

susvisés ;



“3°) alors que la saisie

pénale ne peut être réalisée de manière préventive dans l’attente de la

mise en cause de ceux à qui le bien appartient ; qu’en l’espèce seul

Pierre Y… était visé par l’enquête

préliminaire diligentée pour des faits de blanchiment aggravé de fraude

fiscale aggravée et d’escroquerie à la TVA ; qu’en revanche Mme Y…

n’était pas suspectée d’avoir accompli de tels faits à quelque titre

que ce soit ; qu’il n’était donc pas possible de procéder légalement à

la saisie des biens appartenant à celle-ci à titre préventif, en

attendant qu’elle soit elle-même mise en cause dans cette enquête ;

qu’en jugeant cependant que la saisie opérée sur le compte personnel de

Mme Y… et sur les trois comptes commun

aux deux époux devait être maintenue, pour la seule raison qu’en

continuation de l’enquête ouverte « d’autres personnes sont susceptibles

d’être poursuivies en qualité de coauteur ou de complice de cette

infraction ou de receleur », la cour d’appel n’a pas légalement justifié

sa décision ;



“4°) alors que les saisies

ne peuvent porter que sur des biens dont la personne mise en examen se

trouve être entièrement propriétaire ; qu’en l’espèce, les trois comptes

litigieux dont étaient titulaires M. et Mme Y… n’étaient pas l’entière propriété de Pierre Y…,

il ne pouvait valablement être procédé à la saisie des sommes inscrites

sur ces comptes ; qu’en jugeant cependant que la saisie de ces comptes

devait être maintenue, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa

décision ;



“5°) alors que les saisies ne

peuvent porter que sur des biens dont la personne mise en examen se

trouve être entièrement propriétaire ; qu’en l’espèce, le compte dont

était titulaire exclusivement Mme Y… n’était pas la propriété de Pierre Y…,

il ne pouvait valablement être procédé à la saisie des sommes inscrites

sur ce compte ; qu’en jugeant cependant que la saisie de ce compte

devait être maintenue, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa

décision” ;

Vu l’article 131-21 du code pénal, et 6, 706-141, 706-141-1, 706-148, 706-153, 706-154 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu

qu’il se déduit de ces textes qu’il appartient à la chambre de

l’instruction saisie d’un appel formé à l’encontre d’une ordonnance

emportant saisie spéciale de biens appartenant à une personne mise en

cause par une enquête préliminaire, laquelle décède au cours de

l’instance, de sorte que l’action publique ne peut plus être mise en

mouvement à son encontre, de s’assurer, même d’office, que les

conditions légales de la saisie, dont celle du caractère confiscable des

biens en application de l’article 131-21 du code pénal, demeurent

réunies ; qu’à défaut, elle est tenue d’ordonner la mainlevée de la

saisie ;

Attendu que tout arrêt de la

chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier

la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut

à leur absence ;

Attendu qu’il résulte

de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le procureur

national financier a diligenté une enquête préliminaire sur des faits de

blanchiment de fraude fiscale aggravée à la suite de la révélation par

les médias de l’affaire dit des “Panama papers” impliquant des résidents

fiscaux français susceptibles d’avoir dissimulé leurs avoirs à

l’étranger par l’intermédiaire d’entités écrans ; que les investigations

ont porté sur la situation de Pierre Y…, dirigeant du groupe Alma, détenu par la société holding luxembourgeoise Rox invest SA dont les époux Y…

détiennent une partie du capital, laquelle possède des participations

capitalistiques dans des sociétés off shore ; qu’il en est résulté que

ces dernières auraient permis de dissimuler le produit d’une infraction

de fraude fiscale commise entre 2009 et 2014 et portant sur l’impôt sur

la fortune éludé par Pierre Y… à hauteur

de la somme de 7 608 012 euros ; que le juge des libertés et de la

détention, saisi par le ministère public à cette fin, a ordonné le

maintien de la saisie, effectuée par les enquêteurs en application de

l’article 706-154 du code de procédure pénale, de six soldes créditeurs

de comptes bancaires ouverts au nom de Pierre Y…, de Mme Yvette Y…,

son épouse, ou des deux époux, au titre de la saisie en valeur du

produit de l’infraction de blanchiment ainsi qu’au titre de la saisie de

patrimoine ; que les époux Y… ont interjeté appel ;

Attendu

que, pour déclarer irrecevable la demande relative à la constatation de

l’extinction de l’action publique et confirmer le maintien des saisies,

la chambre de l’instruction prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que, si le décès de Pierre Y… n’était

pas en soi de nature à entraîner la clôture des investigations et la

restitution des biens saisis, cette circonstance imposait cependant à la

chambre de l’instruction de rechercher s’il existait ou non des

présomptions de la participation aux faits objet de l’enquête de la

personne propriétaire des fonds saisis, ou dont elle a la libre

disposition, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

Sur les pourvois de Mme Yvette X…, M. B… Y…, Mme Nathalie Y… et Mme Blandine Y…, en qualité d’ayants droits de Pierre Y… :

Les déclare IRRECEVABLES ;

Sur le pourvoi de Mme Yvette X… :

CASSE

et ANNULE en toutes ses dispositions l’arrêt susvisé de la chambre de

l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 23 novembre 2017

et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE

la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour

d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération

spéciale prise en chambre du conseil ;

Président : M. Soulard

Rapporteur : Mme Pichon

Avocat général : M. Petitprez

Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez



Fonte/Source: https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_8743/2018_8744/novembre_9034/2699_21_40777.html