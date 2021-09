(AGENPARL) – sab 11 settembre 2021 Comune di Rimini

Ufficio Stampa

Rimini 11 settembre 2021

comunicato stampa

Arresto per direttissima con sequestro di 1 kg di marijuana. Conclusa questa notte un’operazione antidroga condotta dalla Polizia Locale di Rimini, intervenuti anche gli agenti della municipale di Santarcangelo e l’unità cinofila dei vigili di Riccione

Aveva 1 kg di marijuana nascosta dietro al comodino della sua camera da letto e altre dosi di hashish, marijuana e cocaina – già confezionate e pronte per la vendita al dettaglio – ben conservate nei cassetti del suo soggiorno. È stata una sveglia non proprio tranquilla quella che ha avuto, la notte scorsa, un 30 enne italiano residente a Santarcangelo di Romagna, che verso le 3 del mattino di venerdì si è sentito suonare al campanello di casa. Alla porta c’erano le donne e gli uomini della Polizia Locale di Rimini, in abiti civili con i cani antidroga, giunti fino al suo indirizzo a seguito di un’indagine iniziata la scorsa settimana.

🔊 Listen to this