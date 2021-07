(AGENPARL) – gio 01 luglio 2021 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

Arresto neonazisti: De Maria (PD), Non sottovalutare rischio estremismo di estrema destra

“La notizia dell’arresto di quattro neonazisti a Milano, sottoposti a misure cautelari dalla magistratura, non deve essere sottovalutata. Non solo in Italia si sta infatti riaffacciando un estremismo violento di estrema destra. Grazie alle forze dell’ordine e ai magistrati per la loro efficace azione investigativa. Le forze politiche, insieme al dovere di isolare ogni forma di violenza ed estremismo, hanno ora la responsabilità di intervenire in Parlamento sulla legislazione per rendere più efficace il contrasto al neofascismo in tutte le sue forme”.

Così Andrea De Maria, deputato PD e Segretario di Presidenza della Camera

Roma, 1 luglio 2021

