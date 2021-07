(AGENPARL) – mer 14 luglio 2021 ARRESTATO UN 39ENNE ROMAGNOLO PER SPACCIO

Nella giornata di ieri il Giudice per le Indagini Preliminari di Trento ha

convalidato l’arresto di un 39enne romagnolo, operato dai Carabinieri della

Compagnia di Cles per il reato di detenzione di sostanza stupefacente, ai fini di

spaccio.

Lo scorso sabato, durante un quotidiano servizio di controllo del territorio,

all’imbocco della val di Non, in località Rocchetta del Comune di Ton, i militari

del Nucleo Radiomobile hanno fermato una utilitaria con a bordo una coppia

proveniente da Ravenna. Nonostante a prima vista tutta la documentazione del

veicolo e dei passeggeri fosse regolare, l’autista sembrava avere una inspiegabile

fretta di ripartire e questo atteggiamento -a prima vista- inspiegabilmente

scostante, ha indotto l’equipaggio ad approfondire le verifiche, procedendo a una

perquisizione al veicolo, che dopo un primo esito negativo ha visto il concorso

dei militari in forza al Nucleo Cinofili della Guardia di Finanza di Trento, che

con il supporto dei cani Aron e Apiol, non hanno avuto difficoltà a individuare

un involucro con circa 45 grammi di cocaina, riposto nel bagaglio tra gli effetti

personali dell’uomo.

Il 39enne è stato quindi condotto in carcere e posto a disposizione dell’Autorità

Giudiziaria, che -nel convalidare l’arresto- ha anche disposto la misura cautelare

dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza.

Trento, 14 luglio 2021

