Armato (Inail): la partecipazione dell’Inail alla IX edizione della manifestazione europea Maker Faire consente di mostrare gli importanti risultati raggiunti dall’Istituto nel campo della ricerca su salute e sicurezza sul lavoro.

“Iniziative come Maker Faire permettono di raggiungere target di interesse per l’Istituto e soprattutto di potenziare la cosiddetta “Terza Missione” per il trasferimento al mondo scientifico e a quello produttivo delle qualificate conoscenze maturate e dei risultati conseguiti”, dichiara la Consigliera di Amministrazione dell’Inail, Teresa Armato che presiede la Commissione ricerca.

“Incoraggiare un cambiamento culturale attraverso un approccio di rete è, infatti, nostro obiettivo prioritario.

Attraverso i progetti illustrati durante la manifestazione che si è conclusa ieri – prosegue la Consigliera – l’Istituto ha avuto la possibilità di ribadire l’indispensabilità di innestare i temi della salute e sicurezza fin dalla fase iniziale di progettazione dei processi di lavoro per tener conto da subito della prevenzione dei rischi, tradizionali ed emergenti. Abbiamo dato un segno tangibile che la tecnologia, la robotica, l’innovazione digitale, l’intelligenza artificiale possono davvero rendere il lavoro più sicuro”.

“Da questa esperienza – conclude Teresa Armato – nasce un convinto stimolo ad impegnarci per un reale potenziamento del ruolo strategico della ricerca che costituisce una leva determinante per attuare politiche di prevenzione mirate per ogni settore produttivo.

Grazie anche al lavoro svolto dai Dipartimenti scientifici dedicati (Dit e Dimeila) e dalla Direzione centrale Ricerca, continueremo a valorizzare il contributo della ricerca a fini prevenzionali all’interno dell’Istituto, come attestato dal nuovo “Piano di attività della ricerca” con il quale l’Inail stanzia ulteriori risorse, in linea con quanto indicato dal Presidente Draghi e dalla Ministra Messa in occasione della recente conferenza stampa sul PNRR nonché con quanto richiamato dal premio Nobel per la Fisica, prof. Giorgio Parisi nella sua comunicazione al Parlamento”.

