(AGENPARL) – sab 04 dicembre 2021 Armato di coltello minaccia agenti a Roma, Coisp: Taser sarebbe stato deterrente

“Quello che è accaduto oggi nei pressi della

stazione Termini a Roma è l’ennesimo atto di violenza nei confronti degli agenti di Polizia e dimostra quanto sia indispensabile ora più che mai dotarli del Taser. Il cittadino nigeriano che ha brandito il coltello e si è scagliato dapprima verso gli agenti e poi ha cercato di fuggire tra la folla, tra l’altro, non ha alcun permesso di soggiorno ed è quindi irregolare sul territorio nazionale”. Così in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. “Quella sul Taser è una battaglia che portiamo avanti da anni poiché lo strumento rappresenterebbe un valido deterrente verso chi è intenzionato a compiere atti di violenza nei confronti di se stesso e dei cittadini. È sempre più urgente – continua – intervenire sull’ordine pubblico in maniera più concreta, sia per garantire un maggiore controllo delle città e del territorio, e sia per tutelare il lavoro quotidiano delle donne e degli uomini in divisa che, ormai sempre più spesso, si trovano a dover fronteggiare situazione violente mettendo a rischio la propria incolumità. Solo l’estrema professionalità da parte dei poliziotti, oggi, ha impedito che l’episodio sfociasse in tragedia” conclude.

Francesca Siciliano

