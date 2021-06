(AGENPARL) – mer 30 giugno 2021 Area di crisi complessa Terni-Narni, Lega: “Approvata risoluzione,

accolti impegni da noi proposti”

“È stata approvata questo pomeriggio in decima Commissione Industria del

Senato la risoluzione sull’Area di crisi complessa Terni-Narni”. Lo

annunciano i senatori ternani Valeria Alessandrini, vicesegretario

regionale e Stefano Lucidi. “Sono stati accolti gli impegni proposti in

particolare dalla Lega che riguardano sostanzialmente una maggiore

integrazione dell’area di crisi complessa con il territorio, una

particolare attenzione per le filiere complete di produzione

siderurgica, chimica e industriale, oltre che per la

reindustrializzazione del polo chimico e da ultima una fortissima

attenzione per il Polo di ricerca e Universitario di Terni, in

particolare Pentima, già individuato dal PNRR regionale. Siamo molto

soddisfatti – proseguono i due senatori ternani della Lega – che in fase

di audizione il Governo si sia rivelato molto attento a quanto proposto

già dalla Regione Umbria, sottolineando l’ottimo lavoro di analisi

svolto riguardo l’Area di crisi complessa. A questo proposito abbiamo

chiesto di inserire come punto nella risoluzione quello di esportare il

modello Umbria anche per altre aree di crisi complessa nel territorio

italiano. Nei prossimi giorni avremo una serie di incontri con il

tessuto industriale locale regionale per approfondire i temi proposti”.

