(AGENPARL) – mer 23 marzo 2022 “Oggi è una bella giornata per la città di Benevento. Il Senato della Repubblica ha approvato all’unanimità il disegno di legge per dichiarare Monumento nazionale il nostro Arco di Traiano. Voglio ringraziare la Sen. Danila De Lucia per aver proposto questa iniziativa, le senatrici di Benevento, Sabrina Ricciardi e Sandra Lonardo, che hanno sottoscritto il Ddl, e tutti i gruppi parlamentari, che hanno votato favorevolmente per la sua approvazione. Mi auguro che il provvedimento possa avere presto il via libera anche alla Camera. Per intanto, ho dato incarico alla polizia municipale di vigilare con un’attenzione ancora maggiore, affinché le auto non sostino davanti allo storico monumento, così come avevo già disposto”. Lo dichiara, in una nota, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.