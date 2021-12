(AGENPARL) – gio 16 dicembre 2021 Arcinazzo Romano: fino al 6 gennaio il Natale all’Uncinetto

Suggestiva, elegante e sostenibile l’installazione natalizia “Nevica. Silenziosa. Ricavi” allestita ad Arcinazzo Romano, piccolo comune in provincia di Roma, che sarà possibile ammirare fino al 6 gennaio 2022.

Il progetto, ideato e curato da Irene De Horatis, ideatrice di Iremì, e realizzato in collaborazione con Altipiani Park Adventure, regala ai passanti uno spettacolo poetico e ricco di significato.

Passeggiando per via Roma è possibile ammirare manufatti all’uncinetto che diventano fiocchi di neve e cristalli di ghiaccio, tutti realizzati dalle donne di Arcinazzo, che tra nuove creazioni e vecchi merletti chiusi nei cassetti, hanno contribuito alla realizzazione di questa particolare installazione natalizia. Un progetto che mescola insieme arte, recupero, sostenibilità e promozione di quelle tradizioni popolari di cui i nostri territori sono particolarmente ricchi.

Spiegano gli organizzatori: “L’installazione è nata con l’intento di ridar “Vita” a quei manufatti all’uncinetto riposto da tempo nei cassetti delle nostre nonne prima e mamme dopo. L’idea è quella di riproporli sotto forma di fiocchi neve e cristalli di ghiaccio. Grazie alla piena adesione, alla ricerca e al dono di molte Donne di Arcinazzo, è stato possibile realizzare questo decoro di Natale”.

