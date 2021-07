(AGENPARL) – mer 21 luglio 2021 Architetti: il 22 e 23, all’Auditorium del Massimo la Conferenza Nazionale

degli Ordini

Venerdì 23, su Legge per l’Architettura e Codice degli Appalti confronto (ore 12,45)

con Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; in precedenza

(ore 11) con Onofrio Cutaia, direttore generale Creatività contemporanea del

ministero della Cultura; un link per la stampa per seguire i due dibattiti

Roma, 21 luglio 2021. Legge per l’Architettura e Codice degli Appalti sono due tra i vari temi che

saranno affrontati nel corso della Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori,

Paesaggisti e Conservatori in programma a Roma, all’Auditorium del Massimo, il 22 e 23 luglio

prossimi.

Alla Conferenza Nazionale – la prima dopo il recente rinnovo della governance della professione –

interverranno venerdì 23 luglio, alle ore 11, Onofrio Cutaia, direttore generale Creatività

contemporanea del ministero della Cultura e, alle 12,45, Enrico Giovannini, ministro delle

Infrastrutture e dei Trasporti.

Un confronto – quello tra Cutaia ed il presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC,

Francesco Miceli – che fa seguito ad un recente incontro con il ministro Franceschini – sulla

necessità che il nostro Paese si doti finalmente di una Legge per l’Architettura.

“Non una Legge per gli architetti, ma una legge per la società – sottolinea Miceli – che nasca da un

processo partecipato e che riconosca l’importanza della qualità dell’architettura. L’architettura è un

valore, servono, quindi, regole e procedure per tutelarla: tra queste il concorso di progettazione,

strumento fondamentale per selezionare progetti di qualità”.

Di stretta attualità il tema delle modifiche al Codice dei Contratti – e nello specifico quelle

all’appalto integrato – che il ministro Giovannini ed il presidente Miceli dibatteranno in un

confronto.

Per Miceli “l’appalto integrato è una modalità che non tiene conto del valore e della centralità del

progetto e non garantisce nemmeno la qualità dell’esecuzione dell’opera. E’ del tutto inadatto per

le opere in cui è predominante la componente architettonica e nelle quali è necessario mantenere la

giusta separazione tra ruolo dei progettisti e quello delle imprese per assicurare un risultato di

qualità”.

Su questi temi, due gli emendamenti al DL Semplificazioni presentati dalla Rete delle Professioni

tecniche su indicazione del Consiglio Nazionale degli Architetti: uno riguardante l’incarico del

progetto di fattibilità tecnico economico affinchè venga affidato esclusivamente attraverso il

concorso di progettazione; l’altro, per l’istituzione di un fondo di rotazione per il finanziamento

della progettazione di fattibilità tecnico economica affinchè le stazioni appaltanti possano disporre

di adeguate risorse destinate all’attività di progettazione da affidare a professionisti esterni.

I lavori della Conferenza Nazionale degli Ordini sino riservati agli architetti, i giornalisti e gli

operatori dell’informazione che volessero seguire i due confronti (venerdì 23 luglio

dalle ore 11 alle ore 13,30) possono collegarsi al link

