ARCERI: COSTA (FI), PATTO SU GIUSTIZIA IN PARLAMENTO CONTRO FORCAIOLI, SERVE CORAGGIO

(AGENPARL) – mar 12 maggio 2020 CARCERI: COSTA (FI), PATTO SU GIUSTIZIA IN PARLAMENTO CONTRO FORCAIOLI, SERVE CORAGGIO

“Il nostro paese è costretto ad assistere da giorni al derby del fanatismo giudiziario tra un membro del Csm e il ministro della Giustizia, un match su chi è più antimafioso. Oggi, per la prima volta, sentiamo Bonafede affermare che la parola di un pubblico ministero non è oro colato, e che secondo lui Di Matteo ha mentito. Il M5S ha lucrato voti e consensi con una politica di appiattimento sulle procure ma ora affiorano i dubbi. Finché certe sensazioni non si percepiscono sulla propria pelle, finché riguardano gli altri, è comodo agitare la clava del giustizialismo”.

Lo ha detto Enrico Costa, deputato di Forza Italia e responsabile dipartimento Giustizia del movimento azzurro, intervenendo in Aula dopo l’informativa del ministro Bonafede sulla nomina del capo del Dap.

“Ci divide tutto da lei ministro ma fatichiamo a considerarla colluso con la mafia. Lei ha tutti gli strumenti per difendersi, ma si deve mettere nei panni di un cittadino qualsiasi che non ha il Parlamento per spiegare le proprie ragioni, non ha il presidente del Consiglio a giustificarlo, non ha il Pd pronto ad assecondarlo pur di non far cadere il governo, non ha l’Anm che censura chi la attacca, non ha i consiglieri del Csm che biasimano il suo accusatore. E’ solo con se stesso. Secondo il suo schema di processo senza fine la vera sentenza non la pronuncia il giudice a fine dibattimento ma il pm durante le indagini non in un’aula di tribunale ma dal pulpito di una conferenza stampa. Per voi il processo è irrilevante tanto la sentenza è già stata pronunciata dal pm, l’appello è una perdita di tempo e le garanzie cavilli da azzeccagarbugli. Ogni inchiesta – ha proseguito – ha un titolo ad effetto per aiutare i titolisti dei giornali, senza parlare dei trailer con passati alle tv in tempo reale: vere e proprie distorsioni. Sono 150mila le persone che ogni anno dopo un processo di primo grado durato 4 anni vengono assolte, 28mila persone dal ‘92 ad oggi sono state risarcite per essere state arrestate ingiustamente: persone sbattute in carcere e poi assolte, con intere famiglie distrutte. Numeri che rappresentano un gravissimo sfregio allo stato di diritto. E’ essenziale ora che il Parlamento faccia un passo avanti e decida che non può essere ostaggio di una minoranza. Non è normale che i tre quarti di chi siede in questa aula creda in una giustizia ispirata a canoni liberali ma ad essere approvate siano solo norme giustizialiste. La giustizia non può essere lasciata in mano a una pattuglia di oltranzisti. Dobbiamo dare l’avvio ad una grande sessione parlamentare sulla giustizia, un patto sulla giustizia in cui le Camere tornino ad essere protagoniste, isolando gli estremisti. Conosco i dubbi dei colleghi di maggioranza che temono di compromettere la vita del governo ma se avranno il coraggio di isolare i giustizialisti noi non proveremo a strumentalizzare questo coraggio”, ha concluso.

—

