(AGENPARL) – mer 28 luglio 2021 Approvato il bilancio del Consorzio Casalasco del Pomodoro: oltre 338

milioni di Euro, con un tasso di crescita del +10,1% rispetto al 2019

Il 2020 è stato un anno molto positivo anche per il brand Pomì

+26,2% in Italia e + 40% nell’Export

Si è svolta, nella serata del 27 luglio nella sede di Rivarolo del Re (Cr), l’Assemblea ordinaria del

Consorzio Casalasco del Pomodoro che ha approvato all’unanimità il bilancio di esercizio 2020.

Durante l’Assemblea, il Presidente Paolo Voltini e il DG Costantino Vaia, hanno evidenziato i risultati

molto soddisfacenti. I ricavi consolidati 2020 hanno segnato un nuovo aumento raggiungendo i 338,3

milioni di Euro, con un tasso di crescita pari al +10,1% rispetto al 2019, ed un ulteriore incremento del

Margine Operativo Lordo (EBITDA) che è passato da 28,3 a 34,2 milioni di Euro.

Col 70% del fatturato, l’Export Europeo ed Extra-EU si conferma negli anni l’elemento portante del

business del Consorzio e delle sue controllate, anch’esse in forte crescita rispetto al 2019: SAC SpA

(+16,1%) e Pomì USA (+36,5%).

Gli investimenti effettuati negli ultimi esercizi, abbinati a una strategia commerciale sempre più rivolta

a internazionalizzare il profilo della società, hanno permesso al Gruppo Casalasco di aumentare il

proprio valore della produzione nel segmento “Core” del business aziendale (prodotti semplici o

ricettati a base pomodoro).

Il 2020 è stato un anno particolarmente positivo anche per il brand Pomì, sia in Italia (+26,2% dei

ricavi) sia nell’Export (oltre il +40% dei ricavi rispetto al 2019), cresciuto ancora sui mercati dove era già

presente (soprattutto Stati Uniti, Germania, Austria e Medio Oriente), incrementando la gamma

prodotti offerta con nuove referenze “specifiche” sia per i mercati emergenti sia per quelli consolidati.

Gli ottimi risultati confermano il piano industriale della cooperativa sempre più determinata a

raggiungere la leadership in ambito internazionale grazie a importanti progetti di crescita nel breve

periodo.

