Aosta, lunedì 30 maggio 2022

Apprendimento della lingua tedesca nel contesto plurilingue valdostano, un incontro il 7 giugno a Bard, in collaborazione con il Goethe-Institut Turin

L’Assessorato dell’Istruzione, Università, Politiche Giovanili, Affari europei e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli studi, in collaborazione con il Goethe-Institut Turin, organizza una giornata di studi dedicata alla promozione del plurilinguismo e all’internazionalizzazione delle istituzioni scolastiche. Incastonata nel cuore dell’Europa, la nostra regione rappresenta un vero e proprio laboratorio a cielo aperto nell’ambito delle lingue: una società plurilingue da tutelare e valorizzare.

L’iniziativa, che si terrà martedì 7 giugno prossimo, dalle ore 9 alle ore 14, al Forte di Bard, vuole essere un momento di riflessione sulle potenzialità di questo sistema plurilingue. La mattinata, destinata ai dirigenti scolastici e ai docenti delle istituzioni scolastiche del territorio, ma anche del vicino Piemonte, ha come obiettivo di sensibilizzare tutti gli attori all’importanza dell’apprendimento delle lingue, dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria di secondo grado e all’Università, secondo un approccio di apertura alla diversità linguistica e culturale.

In particolare, verterà sulle prospettive didattiche dell’apprendimento della lingua tedesca nel contesto plurilingue valdostano e si inserisce in una serie di azioni intese a promuovere e a rendere ancora più capillare la diffusione di tale lingua sul nostro territorio, in sinergia con le varie lingue insegnante nel nostro sistema scolastico.

L’iniziativa vuol essere un momento di confronto sulla didattica delle lingue e il valore aggiunto che esse rappresentano nel mondo del lavoro. Le testimonianze di ex-alunni, le premiazioni degli alunni meritevoli, i video realizzati nelle scuole in occasione dell’evento, gli interventi musicali, testimonianza della sinergia fra musica e lingue, e la presenza della comunità Walser faranno da corollario ad una tavola rotonda che vedrà partecipi docenti universitari specializzati nella didattica del tedesco e delle lingue. Seguirà un momento di ufficializzazione legato alla firma del protocollo di intesa fra la Sovrintendenza agli Studi e il Goethe-Institut Turin.

A partire da lunedì 6 giugno, presso la biblioteca regionale “Brunod Salvadori” di Aosta saranno consultabili i materiali prodotti dagli alunni delle scuole della comunità Walser nell’ambito del concorso “der Zauberlehrling”, organizzato in collaborazione con il Goethe-Institut Turin. L’iniziativa rientra nel “Deutscher Buchtauschmarkt”, mercatino dello scambio di libri in lingua tedesca, che si terrà presso la stessa sede.

