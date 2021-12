(AGENPARL) – mer 15 dicembre 2021 Appello del consigliere regionale Ferruccio Sansa per salvare Triora

la Salem d’Europa

“Triora deve essere integralmente recuperata – Bisogna utilizzare

anche i fondi europei del PNRR”

Appello del consigliere regionale Ferruccio Sansa per salvare Triora

la Salem d’Europa : “Come Lista Sansa avevamo presentato

un’interrogazione perché i lavori della chiesa di San Bernardino, che

accoglieva gli antichi viandanti, fosse recuperata nel più breve tempo

possibile. Proposta bocciata da Giampedrone. Se Triora fosse in

Germania, la troveremmo su tutte le guide. Invece in Liguria quasi ci

dimentichiamo di questo tesoro ai piedi delle Alpi Marittime ma con

gli occhi rivolti al mare. Triora è noto come il paese delle streghe,

ma è molto di più: un borgo dove cammini per ore nei vicoli, tra

edifici stupendi come Palazzo Stella. Tante case purtroppo sono

cadenti. Qui vivevano oltre mille persone, ora sono poche centinaia.

Gli abitanti hanno collegamenti e servizi inadeguati. Ma deve essere

solo l’inizio. Triora deve essere integralmente recuperata. Bisogna

utilizzare anche i fondi europei del PNRR per portare alla gente di

Triora servizi che consentano di vivere, studiare e lavorare qui.

Bisogna realizzare a Triora un’offerta turistica che – grazie alla

vicinanza di monti e mare, grazie a un ambiente incontaminato – duri

tutto l’anno e offra posti di lavoro stabili» – commenta Ferruccio

Sansa (Lista Ferruccio Sansa presidente) che ha presentato

un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto

alla giunta quando saranno effettivamente destinati i fondi per

riparare i danni che ha subito la chiesa di San Bernardino a Triora

ricordando che risale al 1400 e che al suo interno ci sono affreschi

(Lista Ferruccio Sansa presidente)

