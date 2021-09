(AGENPARL) – mar 07 settembre 2021 Cari colleghi, vi inolto un comunicato dell’assessore Ziosi

Inaugurato questa mattina, Martedì 7 settembre presso la delegazione comunale di Santa Maria Maddalena in Piazza Maggiore alla presenza del Sindaco Sondra Coizzi, lo sportello “Punto Impresa Digitale” a disposizione degli imprenditori locali per favorire l’innovazione e la digitalizzazione delle nostre imprese.

Lo sportello, cofinanziato dalla Camera di Commercio Venezia Rovigo con la partnership di Eridania Distretto, offrirà alle MPMI (micro, piccole e medie imprese) quattro principali tipologie di servizi gratuiti: la diffusione delle conoscenze di base sulle tecnologie appartenenti a Impresa 4.0, la mappatura della maturità digitale delle imprese e assistenza nell’avvio di processi di digitalizzazione attraverso i servizi di Assessment e Mentoring, corsi di formazione su competenze di base nel settore digitale, l’orientamento verso strutture più specialistiche come i DIH e Competence Center.

“E’ un progetto ambizioso”, commenta soddisfatto l’ assessore alle attività produttive Ziosi, ” e siamo orgogliosi di continuare a offrire ulteriori e innovative possibilità di coinvolgere le nostre aziende mettendole a disposizione i servizi e le opportunità offerte dalla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo”.

L’accesso allo sportello è su appuntamento il martedì dalle ore 09:30 alle 12:30. Questo il calendario per il mese di settembre: Martedì 7 Settembre 2021 dalle 09:30 alle 12:30, Martedì 14 Settembre 2021 dalle 09:30 alle 12:30, Martedì 21 Settembre 2021 dalle 09:30 alle 12:30, Martedì 28 Settembre 2021 dalle 09:30 alle 12:30.

Il servizio sarà assicurato anche in caso di nuove disposizioni anti Covid-19 che prevedano la sospensione delle attività in presenza, svolgendosi in modalità online.

Raffaele Ziosi

assessore

comune di Occhiobello

