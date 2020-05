(AGENPARL) – PARMA, sab 30 maggio 2020

Apertura Servizi Sociali

Dal 3 giugno inizia la FASE 2. La modalità privilegiata è quella a distanza. Ecco come funziona per i colloqui individuali, sempre su appuntamento.

Apertura Servizi Sociali – FASE DUE – Dal 3 giugno 2020

Parma, 30 maggio 2020. In ottemperanze alle normative vigenti per la gestione dell’emergenza Covid-19 durante la prosecuzione della cosiddetta FASE 2, a partire dal 3 giugno, il servizio sociale ha definito le modalità di fruizione dei servizi per le diverse strutture in cui è organizzato il Settore, predisponendo unitamente agli organi preposti, delle linee guida per l’accesso al servizio in condizioni di sicurezza. La modalità privilegiata di interazione con gli utenti resta quella a distanza, attraverso i canali messi a disposizione dalle tecnologie informatiche ed i contatti telefonici e via mail.

Per i casi in cui la modalità a distanza non sia percorribile o sia incompatibile con il bisogno espresso dal cittadino, è possibile programmare un colloquio in presenza degli operatori: il ricevimento dei cittadini avviene esclusivamente su appuntamento.

Nelle sedi dei Poli Sociali territoriali (S. Leonardo, v. Verona – Pablo, v. Bocchi – Lubiana, p.zza della Pace – Montanara, v. Carmignani), del Centro per le Famiglie, v. Marchesi e di Informastranieri, v. Cecchi, l’accoglienza dei cittadini richiede l’osservanza di specifiche procedure atte a prevenire la diffusione del contagio, tra cui:

Appositi spazi dedicati ai colloqui, sottoposti ad interventi di igienizzazione e che consentano il distanziamento di almeno un metro tra le persone presenti;

L’ingresso alle sedi sopra indicate avviene una persona alla volta, per accedere è necessario essere muniti di mascherina e indossarla, pena l’impossibilità di accedere. L’uso dei guanti è consigliato ma non obbligatorio. In ogni caso occorre, prima di entrare nella sede, sanificarsi le mani o i guanti con il gel posizionato all’ingresso

All’ingresso delle sedi sono apposti cartelli informativi e segnalazioni a terra per indicare il posto per l’attesa e dove l’operatore, dotato dei dispositivi di protezione previsti, misura all’utente la temperatura corporea tramite termoscanner portatile. Se la temperatura dell’utente risulta superiore a 37,5 gradi, l’ingresso nella sede non può essere consentito.

Seguono i recapiti da utilizzare con l’indicazione dei giorni ed orari di apertura:

POLI SOCIALI TERRITORIALI

Orari: dal lunedì al venerdì 8.30-13.30

Al numero degli Sportelli dei Poli Sociali territoriali, è stato affiancato il numero del Contact Center del Comune 0521 40521,

– Polo San Leonardo (zone: Parma Centro, San Leonardo, Cortile San Martino) – via Verona, 36/a

Tel. – e-mail:

– Polo Pablo (zone: Pablo, Golese, San Pancrazio, Oltretorrente) – via Bocchi, 1/a, angolo via Savani

Tel. – e-mail:

– Polo Lubiana (zone: Lubiana, San Lazzaro, Cittadella) – piazza della Pace, 1

Tel. – e-mail:

– Polo Montanara (zone: Montanara, Molinetto, Vigatto) – via Carmignani, 9/a

Tel. – e-mail:

CENTRO PER LE FAMIGLIE

Orari: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì 9.00-12.00 giovedì dalle 8.15-13 e 13.30-17.30

L’accesso avviene solo previo appuntamento

Tel. – e-mail:

Sito web Centro per le Famiglie – https://www.comune.parma.it/centroperlefamiglie/it-IT/home-centro-famiglie.aspx

INFORMASTRANIERI

Orari: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì 8.30-12 e 14.00-17.30; martedì 8.30-12; sabato 8.30-13.00

L’accesso avviene solo previo appuntamento

Tel. – e-mail:

Sito web Informastranieri – https://www.comune.parma.it/informastranieri/Pages/entry_informastranieri.aspx

SPORTELLO MULTIFUNZIONALE CASA

Orari: lunedì 8.30-13.00 e 15.00-18.00; mercoledì 8.30-13.00; giovedì 8.30-13.00 e 14.00-18.00

L’accesso avviene solo previo appuntamento. La conformazione degli spazi dedicati al rapporto con gli utenti e la separazione con gli altri locali consente di evitare la misurazione della temperatura.

Tel.

Durante la SECONDA FASE rimangono attivi sia il call center delle emergenze in affiancamento all’azione dei poli territoriali che la PIATTAFORMA WEB creata come strumento operativo di condivisione tra gli operatori del servizio sociale che, a seguito di valutazione dei bisogni, inseriscono gli interventi da attivare abbinandoli alle associazioni coinvolte. Si tratta di azioni diverse e complementari come consegna di pacchi alimentari a chi è in quarantena, distribuzione di pacchi presso Emporio il sabato e il lunedì su appuntamento, spese e farmaci a domicilio, consegna di effetti personali a domicilio o in ospedale, pasti a domicilio e trasporti indispensabili.

Rimangono attivi i numeri 0521 / 218970 – 339 / a cui si devono rivolgere i cittadini che si trovano in condizioni di bisogno alimentare (o di farmaci) e non possono muoversi da casa. Per emergenze alimentari bisogna rivolgersi ai 4 poli territoriali scegliendo quello riferito al proprio domicilio.

SERVZI ONLINE

Assegno di maternità – La richiesta online può essere presentata accedendo alla seguente pagina dei Servizi On Line del Comune di Parma:

Pagina Informativa – Servizi On Line – Domanda per l’assegno di maternità – https://www.comune.parma.it/informastranieri/Pages/entry_informastranieri.aspx

Assegno per il nucleo familiare – La richiesta online può essere presentata accedendo alla seguente pagina dei Servizi On Line del Comune di Parma:

Pagina Informativa – Servizi On Line – Domanda per l’assegno per il nucleo familiare – https://www.servizi.comune.parma.it/servizio/it-IT/Domanda-per-lassegno-per-il-nucleo-famigliare.aspx

Fonte/Source: https://www.comune.parma.it/notizie/comunicati/WELFARE/2020-05-30/Apertura-Servizi-Sociali.aspx