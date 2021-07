(AGENPARL) – ven 09 luglio 2021 Bureau de presse

Aosta, venerdì 9 luglio 2021

Apertura della mostra Incontri al Castello di Bosses

L’Assessorato dei Beni Culturali, Turismo, Sport e Commercio in collaborazione con il Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses comunica che, a partire da sabato 10 luglio 2021, negli spazi del Castello di Saint-Rhémy-en-Bosses, diventato negli anni un polo culturale in cui i migliori artisti valdostani hanno potuto esporre le proprie opere, sarà visitabile la mostra Incontri al Castello di Bosses di Franco Balan e Pier Francesco Grizi.

L’esposizione presenta le fotografie di Pier Francesco Grizi che compongono il progetto Traces, dedicato ai beni culturali in Valle d’Aosta, e I dodici personaggi della storia Valdostana, ritratti serigrafati realizzati da Franco Balan.

“Siamo lieti che queste due esposizioni di proprietà regionale siano oggetto di un evento espositivo sul territorio, che sottolinea l’importanza della collaborazione istituzionale tra la Regione e i Comuni nel settore della cultura”, commenta l’Assessore Jean-Pierre Guichardaz.

“Dopo un anno di sosta forzata a seguito della pandemia – dichiara il Sindaco di Saint-Rhémy-en-Bosses Alberto Ciabattoni – la nostra splendida sede espositiva situata all’interno del Castello di Bosses torna a rivivere, ospitando l’esposizione di due artisti molto affermati quali Balan e Grizi. La cultura, abbinata alla natura e alla gastronomia, è un atout per l’intera vallata del Gran San Bernardo e permette di ampliare l’offerta turistica del territorio. Ringrazio in particolar modo l’Assessorato regionale Beni Culturali, Turismo, Sport e Commercio per aver collaborato direttamente alla realizzazione della mostra.”

La mostra, corredata da un catalogo con le immagini delle opere e i testi critici di Daria Jorioz, resterà aperta al pubblico fino a domenica 29 agosto 2021.

La sede espositiva sarà aperta dal martedì alla domenica dalle 15 alle 19.

