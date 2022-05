(AGENPARL) – dom 08 maggio 2022 Aperte le preiscrizioni ai corsi di russo 2022-2023

Cari amici,

come avviene ogni anno in questo periodo apriamo le preiscrizioni ai nostri corsi di gruppo sia in aula che online.

Il nostro Istituto ha deciso di rinnovare lo sconto di 150,00 euro (quota complessiva: 530,00 euro invece di 680,00) per chi si iscrive ai corsi di russo di gruppo 2021-2022, della durata di 100 ore accademiche, entro il 31 Maggio.

PREISCRIZIONE DI CORSI DI RUSSO DI GRUPPO IN AULA

Link: [https://bit.ly/3KzWoyY](https://italia-russia.us14.list-manage.com/track/click?u=22fe25f3a79b2216ba30016f0&id=c980b4aaa9&e=29f38ebc9d)

PREISCRZIONE AI CORSI DI RUSSO DI GRUPPO ONLINE

Link: [https://bit.ly/3F8rsF1](https://italia-russia.us14.list-manage.com/track/click?u=22fe25f3a79b2216ba30016f0&id=3bb34751ad&e=29f38ebc9d)

Ripartono i soggiorni studio in Russia: San Pietroburgo, Mosca e Irkutsk

Vi confermiamo che i soggiorni studio in Russia sono di nuovo attivi. I visti vengono emessi regolarmente, tutti i centri studio organizzano corsi di russo per stranieri ad ogni livello e ci sono buoni collegamenti aerei da Istanbul. Per i pagamenti, una volta arrivati in Russia, possiamo dare assistenza per avere una carta prepagata del circuito Mir. Stiamo inoltre definendo una partenza di gruppo per Luglio. In ogni caso sono sempre disponibili partenze singole. A breve organizziamo una presentazione in sede e online per fornire tutte le informazioni necessarie. Per maggiori informazioni sulle varie destinazioni potete consultare il nostro sito -> [https://bit.ly/3vLdFkG](https://italia-russia.us14.list-manage.com/track/click?u=22fe25f3a79b2216ba30016f0&id=a2c0ae2a77&e=29f38ebc9d)

PROSSIMA INIZIATIVA CULTURALE: VENERDì 13 MAGGIO, ORE 17:30

Siamo lieti di invitarvi alla presentazione di una nuova uscita editoriale.

Si tratta del romanzo “Il volo” di G. Gazdanov, curato dalla slavista Michela Venditti e pubblicato da Criterion Editrice.

Alla presentazione prenderanno parte la traduttrice e curatrice Michela Venditti (Slavista e docente universitaria) e Mario Caramitti (Slavista e docente universitario).

La presentazione si terrà in presenza nella nostra sede di Via del Viminale 43 a Roma e sarà trasmessa in streaming.

