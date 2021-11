(AGENPARL) – gio 04 novembre 2021 Bureau de presse

Aosta, giovedì 4 novembre 2021

Aperte le iscrizioni per l’assegnazione

di premi-acquisto a opere di artigianato di tradizione

L’Assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Luigi Bertschy, comunica che sono aperte le iscrizioni per l’assegnazione, con finalità pubbliche, di premi-acquisto a opere di artigianato di tradizione che costituiscano rappresentazioni artistiche uniche.

L’assegnazione è stata prevista con una recente modifica della disciplina regionale in materia di artigianato di tradizione. Essa costituisce un’ulteriore modalità di promozione dell’artigianato valdostano di tradizione, insieme all’organizzazione di manifestazioni fieristiche e, in generale, all’attività dell’Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition (IVAT). L’acquisizione di un nucleo di opere di artigianato di tradizione favorisce un significativo arricchimento del patrimonio regionale e offre l’opportunità di successive iniziative di valorizzazione delle opere stesse.

Quest’anno, nel corso della prima edizione dell’iniziativa, sono previsti 5 premi- acquisto.

Possono partecipare gli artigiani professionisti iscritti al Registro dei produttori di oggetti di artigianato di cui al comma 2, lettere a) – settore tradizionale e b) – settore equiparato, dell’articolo 8 della legge regionale 21 gennaio 2003 n. 2 e i maestri artigiani iscritti all’Albo dei Maestri artigiani di cui all’articolo 4 della stessa legge.

Ogni artigiano può presentare una sola opera consegnando a mano, in busta chiusa, entro le ore 12.00 di lunedì 29 novembre 2021, alla segreteria della Fiera di Sant’Orso, ad Aosta, in piazza della Repubblica, n. 15:

– il modulo predisposto dagli uffici competenti pubblicato sul sito della Regione www.regione.vda.it canale tematico artigianato di tradizione;

– una descrizione dell’opera di lunghezza massima pari a una cartella editoriale, corrispondente a 1.800 battute;

– una descrizione fotografica dell’opera, costituita da massimo 5 immagini.

La selezione delle opere sarà effettuata da una Giuria formata da esperti di riconosciuta competenza.

“La modifica legislativa approvata recentemente permette, finalmente, di poter iniziare ad acquisire alcune opere dei nostri artigiani al fine di una valorizzazione in ambito pubblico dell’enorme patrimonio culturale dell’artigianato di tradizione. Si tratta di un’iniziativa molto concreta che è nostra intenzione, dopo questa edizione sperimentale 2021, implementare e far divenire un concorso annuale”, ha commentato l’Assessore Luigi Bertschy.

