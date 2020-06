(AGENPARL) – ven 19 giugno 2020 # Aperte le iscrizioni per la quarta edizione corso di Videomaking Digitale

per il giornalismo e la comunicazione

Le iscrizioni sono aperte fino al 09 ottobre 2020

La Federazione Italiana Comunicatori e Operatori Multimediali, apre le

iscrizioni alla quarta edizione del corso di Videomaking per la

Comunicazione e il Giornalismo Digitale, organizzato da Feicom Servizi, che

si svolgerà a Roma il 16, 17 e 18 ottobre 2020 per un totale di 19 ore tra

didattica frontale e laboratori pratici di ripresa e montaggio.

Il corso può essere seguito sia in presenza che a distanza, in diretta

streaming con docente dedicato. La quota complessiva di iscrizione è di €

250,00, è previsto uno sconto del 15% per coloro che si iscriveranno entro

il 30 giugno 2020 che quindi pagheranno soltanto € 212,50.

Il linguaggio delle immagini è alla base della comunicazione multimediale e

del giornalismo digitale, i moderni smartphone e tablet consentono la

realizzazione di video professionali con una tecnologia facilmente

accessibile a tutti, ma per realizzare filmati di qualità che possano

diventare strumenti di comunicazione virale è necessario conoscere le

corrette tecniche di ripresa e montaggio e saper ottimizzare i video per i

diversi social media.

Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono entrare in concreto nel

mondo della comunicazione e del giornalismo online e ai professionisti che

vogliono acquisire nuove competenze digitali, utilizzando lo smartphone sia

come macchina da presa che come piattaforma di montaggio.

Un progetto caratterizzato da una preponderante attività pratica, la

didattica frontale sarà infatti sempre supportata da laboratori e project

work. I partecipanti sperimenteranno sul campo, guidati dai docenti, le

competenze apprese, affronteranno eventuali criticità imparando a

trasformarle in punti di forza, realizzeranno i propri video, li monteranno

e li lanceranno sui principali canali social, utilizzando lo smartphone sia

come macchina da presa che come piattaforma di montaggio.

I docenti del corso sono: Claudio Del Signore, regista RAI dal 1988, cura

la regia di programmi tv di successo tra cui Report su RAI 3, esperto in

contenuti multimediali, ha realizzato numerosi documentari, Romolo Sticchi

