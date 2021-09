(AGENPARL) – mar 07 settembre 2021 All’evento – che si terrà venerdì 17 settembre dalle 15:30 alle 18:30 in videoconferenza e a cui è [possibile iscriversi on line](http://www.regioni.it/madebycitizen4cohesion/)- parteciperanno Autorità di Gestione, dirigenti e funzionari regionali responsabili della programmazione e dell’attuazione delle politiche di coesione della Regione Umbria, Lazio, Emilia-Romagna, Marche, Campania e Friuli Venezia Giulia; esperti del settore; cittadini e rappresentanti di organizzazioni della società civile.

Nel periodo 2021-2027 gli investimenti dell’Unione europea saranno orientati su cinque obiettivi principali, tra cui l’obiettivo strategico n. 4 dedicato ad “un’Europa più sociale” che raccoglie sfide molto rilevanti per il futuro dell’Europa, proponendosi di contribuire, attraverso il sostegno del FSE+ (Fondo sociale europeo plus) e del FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale), all’attuazione del Pilastro Europeo dei Diritti Sociali. Un insieme di principi tesi a rinnovare l’impegno europeo per rafforzare o innescare circuiti economici virtuosi in ambiti settoriali come i servizi socio-assistenziali, l’ambiente, le energie rinnovabili, l’economia circolare e le relative tecnologie, le industrie culturali e creative, le produzioni tipiche e di qualità promuovendo la diversità culturale, il dialogo interculturale e una cultura accessibile e inclusiva.

L’evento è il quarto di cinque appuntamenti informativi/formativi organizzati dal CINSEDO nell’ambito delle attività del progetto #madebycitizen4cohesion.

Per saperne di più del progetto #madebycitizen4cohesion http://www.regioni.it/madebycitizen4cohesion-home/

Link di registrazione all’evento: http://www.regioni.it/madebycitizen4cohesion/

[8_Dialogo_IndustriaCulturaleTurismo_06sett21_annuncio.pdf](http://www.regioni.it/download/news/641636/)

